Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Türkiye: 93 - Bosna Hersek: 71 | MAÇ SONUCU (12 Dev Adam'dan farklı başlangıç) - Basketbol Haberleri

        Türkiye: 93 - Bosna Hersek: 71 | MAÇ SONUCU

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda konuk ettiği Bosna Hersek'i 93-71 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 23:15 Güncelleme: 27.11.2025 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 Dev Adam'dan farklı başlangıç!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 3 dakikasını A Milli Takım, 6-5 önde geçti. Tarık Biberovic, Ömer Faruk Yurtseven ve Şehmus Hazer ile skor üreten milliler, 7. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 20-11. Kalan bölümde farkı koruyan milliler, ilk periyodu 29-20 önde bitirdi.

        Ay-yıldızlılar, ikinci çeyrekte Onuralp Bitim'in 12. dakikada turnikeden bulduğu basketle farkı çift hanelere çıkardı: 31-20. Altı oyuncusundan aldığı skor katkısıyla toparlanan Bosna Hersek, ikinci periyodun bitimine 29 saniye kala farkı 1 sayıya indirdi: 46-45. Milli takım, soyunma odasına 46-45 önde gitti.

        Milli takım, üçüncü çeyrekte Sertaç Şanlı ve Tarık Biberovic'in kazandırdığı basketlerle hücumda etkili oldu. Ay-yıldızlılar, sonrasında Sertaç Şanlı'nın 29. dakikada serbest atıştan bulduğu basketle farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 67-57. Milli takım, son çeyreğe 67-58 önde girdi.

        REKLAM

        Son periyotta taraftar desteğini arkasına alan Türkiye; Tarık Biberovic, Kenan Sipahi ve Şehmus Hazer'in üç sayılık basketleriyle farkı açtı. Ay-yıldızlılar, sonrasında maçın bitmesine 23 saniye kala Yiğit Arslan'ın dış atıştan bulduğu basketle aradaki farkı 22'ye çıkardı: 93-71. Milli takım, mücadeleden de 93-71 galip ayrıldı.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Wojciech Liszka (Polonya), Lorenzo Baldini (İtalya), Ritvars Helmsteins (Letonya)

        Türkiye: Kenan Sipahi 12, Onuralp Bitim 5, Tarık Biberovic 20, Yiğitcan Saybir 6, Ömer Faruk Yurtseven 5, Şehmus Hazer 18, Sertaç Şanlı 14, Ercan Osmani 7, Berk Uğurlu 3, Furkan Korkmaz, Yiğit Arslan 3, Erkan Yılmaz

        Bosna Hersek: Castaneda 11, Hrelja, Vrabac 9, Alibegovic 18, Sulejmanovic 12, Maric 6, Ilic 1, Arslanagic 3, Penava 11, Simanic

        1. Periyot: 29-20

        Devre: 46-45

        3. Periyot: 67-58

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Bina yıkımında gerçek ortaya çıktı
        Bina yıkımında gerçek ortaya çıktı
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        "Ukrayna yönetimi meşruiyetini kaybetti"
        "Ukrayna yönetimi meşruiyetini kaybetti"
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor