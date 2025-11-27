Habertürk
        Haberler Ekonomi Sigorta 10 riskten 5'i siber saldırı kaynaklı - Sigorta Haberleri

        10 riskten 5'i siber saldırı kaynaklı

        Sigorta Sayfası programına katılan Marsh Türkiye CEO'su Yeşim Aksüt, Mars'ın Küresel Riskler Raporu'nda dünyada son yıllarda küresel riskler ölçülürken ilk 10 riskin 5'inin iklim değişikliği diğer 5'inin ise dijitalleşme ve yapay zeka yani siber riskler olduğunu dile getirdi. Aksüt, "Siber risklerde ne kadar önlem alınırsa alınsın saldırılar artıyor. Yapay zeka ve dijitalleşmenin kullanıldığı noktada çok daha kolay ve rahat şekilde sistemlere giriliyor. Siz ne kadar önlem alırsanız alın hackerler sisteme girip orada saklanarak en kritik dönemde işleri durdurabiliyor. Yapılan siber sigortada hukuksal ve PR masrafları ve iş durması nedeniyle oluşabilecek kayıplar karşılanıyor. Bizim olaya müdahale edebilecek ekiplerimiz var. Fidye isteyenlerle yapılacak görüşmeleri dahi sürdürecek, hasar tespiti yapacak ekiplerimiz bulunuyor " şeklinde konuştu.  

        Giriş: 27.11.2025 - 09:35 Güncelleme: 27.11.2025 - 09:58
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Türk şirketlerinin Doğu Avrupa ve Ortadoğu'da ciddi müteahhitlik işleri aldığını ve bu işleri başarı ile tamamladığını söyleyen Marsh Türkiye CEO’su Yeşim Aksüt, Mars'ın bu projeleri sigortaladığını ifade ederek son yıllarda bu projelerin yurtiçinde de sigortalanabilecek projelerin arttığını kaydetti.

        Mars'ın Küresel Riskler Raporu'nda dünyada son yıllarda küresel riskler ölçülürken ilk 10 riskin 5'inin iklim değişikliği diğer 5'inin ise dijitalleşme ve yapay zeka yani siber riskler olduğunu dile getiren Aksüt, "Siber risklerde ne kadar önlem alınırsa alınsın saldırılar artıyor. Yapay zeka ve dijitalleşmenin kullanıldığı noktada çok daha kolay ve rahat şekilde sistemlere giriliyor. Siz ne kadar önlem alırsanız alın hackerler sisteme girip orada saklanarak en kritik dönemde işleri durdurabiliyor. Fidye istenebiliyor. Bunun dışında iş durduğu için pazar kaybı ve repütasyon sorunları yaşanıyor. Yapılan siber sigortada hukuksal ve PR masrafları ve iş durması nedeniyle oluşabilecek kayıplar karşılanıyor. Bizim olaya müdahale edebilecek ekiplerimiz var. Fidye isteyenlerle yapılacak görüşmeleri dahi sürdürecek, hasar tespiti yapacak ekiplerimiz bulunuyor. Diğer yandan siber saldırı yaşanmaması için " şeklinde konuştu.

        BÜYÜK KURUMLAR SİBER SİGORTAYI YAPTIRIYOR

        Siber sigortalar ilk çıktığında IT yöneticilerinin çok iyi ve bu alanda aldıkları önlemlerin yeterli olduğunu söyleyen yöneticilerin zamanla bu fikirlerinden döndüklerini çünkü insanların teknolojiyi kullanırken hata yapabildiğini ve siber saldırılara zemin hazırladığını ifade eden Aksüt, büyük gruplar ve şirketlerin siber sigortaları yaptırdığını ancak daha küçük işletmelerin bu sigortayı yaptırmaktan kaçındığını anlattı. Aksüt, iklim değişikliği kaynaklı zararlara karşı çeşitli dönemleri kapsayan parametrik sigorta çeşitlerinin de bulunduğunu ve bu sigortaları da büyük kurumların ağırlıklı olarak kullandıklarını ifade etti.

        MALİYETLER AZALMAYA BAŞLADI

        Son yıllarda ekonomik durgunluk nedeniyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sigorta sektörünün genel ekonomiden kaynaklı olumsuz etkilediğini ancak çok güçlü bir ekonomiye sahip olunduğu için yurtiçi ve yurtdışı yatırımların ve bu yatırımların sigortalanmasının devam ettiğini ifade eden Aksüt, şunları kaydetti: "Bu durum reasürans piyasasına olumsuz yansımış ve kapasiteler daralmıştı. Ancak bu yıl için bir düzelme var. Özellikle Türkiye'ye yönelik olumlu geri bildirimler var. Kapasiteler artacak, şartlar gevşeyecek ve fiyatlar uygun hale gelecek. Ancak iyi ve kötü riski ayırmak lazım. Siz gerekli önlemleri alıp riskinizi minimize edip bunu da raporlar ile gösterdiğinizde ve kanıtladığınızda konjonktürel değişimler de bunun üzerine eklendiğinde maliyetler düşüyor, kapasiteler artıyor."

        #sigorta
        #siber sigorta
        #Marsh Türkiye
        #iklim değişikliği
        #fidye
