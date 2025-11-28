Ailelerin 2024 isim tercihi: Hem köklerimize dönüş hem de yeni nesil trendi
2024'te Türkiye'de ailelerin bebeklerine en çok verdiği isimler açıklandı. Geleneksel Türk isimleri ile modern seçeneklerin yarıştığı listede hem kültürel kökler hem de yeni trendler dikkat çekiyor.
Bu yılın en çok tercih edilen bebek isimleri, kültürel mirasımızı yansıtan klasik seçeneklerle çağın ruhunu taşıyan yeni nesil isimlerin dengeli bir birleşimini sunuyor. Aileler, hem anlamı güçlü hem de kulağa hoş gelen isimlere yönelirken, trendler toplumun değişen değerlerine ve estetik algısına ışık tutuyor.
2024’ün isim tercihleri, gelecek yılların bebek isimlendirme eğilimlerine dair de önemli ipuçları veriyor.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN ERKEK İSİMLERİ
1. ALPARSLAN (8.088)
2. GÖKTUĞ (5.683)
3. YUSUF (4.880)
4. METEHAN (4.762)
5. ÖMER ASAF (4.244)
6. KEREM (4.207)
7. ASLAN (3.920)
8. ÖMER (3.869)
9. MİRAÇ (3.743)
10. EYMEN (3.676)
EN ÇOK TERCİH EDİLEN KIZ İSİMLERİ
1. DEFNE (7.466)
2. ASEL (7.347)
3. ZEYNEP (6.540)
4. ASYA (5.041)
5. GÖKÇE (4.759)
6. ZÜMRA (4.685)
7. ELİF (4.203)
8. ELİSA (4.197)
9. LİNA (3.655)
10. DURU (3.389)
Haber Kaynak: TÜİK
Görsel Kaynak: shutterstock