Breidablik: 2 - Samsunspor: 2 | MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Samsunspor deplasmanda Breidablik'le kozlarını paylaştı. Kırmızı-beyazlılar mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı ve turnuvada namağlup liderliğini sürdürdü.
Ev sahibi ekibin gollerini 4. dakikada David Ingvarsson ve 72'de Kristofer Kristinsson kaydetti. Temsilcimizin golleri ise 20. ve 55. dakikalarda Marius Mouandilmadji'den geldi.
Bu sonucun ardından Samsunspor, 10 puana yükseldi ve namağlup liderliğini sürdürdü. Galibiyetle tanışamayan Breidablik ise 2 puana ulaştı.
Turnuvanın 5. maçında Samsunspor 11 Aralık Perşembe günü sahasında AEK Atina'yı ağırlayacak. Breidablik ise Shamrock Rovers'ı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine giren Thorsteinsson'un pasında arka direkte Ingvarsson plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
9. dakikada Mouandilmadji'nin topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin sert şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson son anda kornere çeldi.
20. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Makoumbou'nun ara pasında 2 defans oyuncusundan sıyrılarak ceza saha içine giren Mouandilmadji, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
48. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji'nin şutunda, direğe çarpan meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson kontrol etti.
55. dakikada Samsunspor 2-1 önce geçti. Holse'nin defansın arasına derinlemesine pasına hareketlenen Mouandilmadji, topu kaleci Anton Einarsson'un yanından ağlarla buluşturdu: 2-1
72. dakikada Breidablik 2-2 eşitliği yakaladı. Omarsson'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kristinsson'un şutunda, kaleci Okan Kocuk'un kontrol edemediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2
80. dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı korner atışında defanstan seken top Emre Kılınç'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
85. dakikada Polat Yaldır'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mouandilmadji'nin sert şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson uzaklaştırdı.
Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.