Breidablik: 2 - Samsunspor: 2 | MAÇ SONUCU

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Samsunspor deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 4. dakikada David Ingvarsson ve 72'de Kristofer Kristinsson kaydetti. Temsilcimizin golleri ise 20. ve 55. dakikalarda Marius Mouandilmadji'den geldi.

Bu sonucun ardından Samsunspor, 10 puana yükseldi ve namağlup liderliğini sürdürdü. Galibiyetle tanışamayan Breidablik ise 2 puana ulaştı.

Turnuvanın 5. maçında Samsunspor 11 Aralık Perşembe günü sahasında AEK Atina'yı ağırlayacak. Breidablik ise Shamrock Rovers'ı konuk edecek.

REKLAM MAÇTAN DAKİKALAR 6. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine giren Thorsteinsson'un pasında arka direkte Ingvarsson plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0 9. dakikada Mouandilmadji'nin topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin sert şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson son anda kornere çeldi. 20. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Makoumbou'nun ara pasında 2 defans oyuncusundan sıyrılarak ceza saha içine giren Mouandilmadji, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.