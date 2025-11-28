Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Almanya 1200 sayfalık savaş planı hazırladı" | Dış Haberler

        "Almanya 1200 sayfalık savaş planı hazırladı"

        Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte, Avrupa ülkeleri de güvenlik politikalarını gözden geçirerek, savunmalarını takviye etmek için adımlar atmaya başladı. ABD basınının haberine göre, bir grup Alman subay, Rusya ile çatışma ihtimaline karşın 1200 sayfalık bir savaş planı oluşturdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 00:38 Güncelleme: 28.11.2025 - 00:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Almanya 1200 sayfalık savaş planı hazırladı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle güvenlik politikalarını yenilemeye başlayan Avrupa ülkeleri, savunmalarını güçlendirme yolunda adımlar atıyor.

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında, Avrupa Birliğinin (AB), "Avrupa Savunma Birliği" söyleyerek savunmaya verilmesi gereken önemi bir kez daha vurgulamıştı.

        SAFE programı gibi adımlarla Avrupa'nın savunmasını takviye etme hedefi belirleyen Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan gelecek tehditlere karşı gücünü artırmayı amaçlıyor.

        1200 SAYFALIK PLAN

        Wall Street Journal'ın haberine göre, bir grup Alman subay Rusya ile olası bir savaşa karşın OPLAN DEU isimli 1200 sayfalık bir savaş planı oluşturdu.

        REKLAM

        Planda, Almanya, ABD ve NATO ülkelerinden 800 bin askerin doğu cephesine nasıl konuşlandırılacağına ilişkin bilgiler yer alıyor. Planda ayrıca; birliklerin kullanacağı otobanlar, demiryolları, limanlar ve nehirler harita üzerinde belirtilirken, nasıl korunacakları ve ikmalin nasıl gerçekleştirileceği harita üzerinde gösteriliyor.

        Brandenburg Toplum ve Güvenlik Enstitüsü Başkanı Tim Stuchtey, Alp Dağları'nın coğrafi bir engel oluşturduğunu ve Rusya ile olası bir çatışma durumunda birliklerin Almanya üzerinden sevk edilmesi gerekeceğini ifade etti.

        WSJ'nin haberine göre plan toplumun tümünü kapsıyor ve Soğuk Savaş'taki gibi sivil-asker ayrımını belirsizleştiriyor.

        Alman yetkililer, Rusya'nın NATO'ya saldırmak için 2029 yılında hazır duruma geleceğini tahmin ederken, planın hazırlayıcılarından kıdemli bir subay "Amaç düşmanlarımıza saldırılarının başarılı olamayacağını göstererek savaşı önlemektir." diye konuştu.

        Planın gerektirdiği değişimin büyüklüğünün ise Almanya'nın doğu kırsalında yapılan bir hazırlıkla ortaya kondu.

        Alman savunma sanayii şirketi Rheinmetall, 500 asker için 48 duş kabini, 5 gaz istasyonu ve mutfak gibi noktalardan oluşan bir kamp alanı inşa etti. Rheinmetall'in lojistik işlerinden sorumlu yöneticisi Marc Lemmermann, kampa ilişkin açıklamasında, "Sıfırdan küçük bir kasaba kurduğunuzu ve birkaç günde yok ettiğinizi hayal edin." diye konuştu.

        REKLAM

        Yapılan kamp, bazı eksikleri de gözler önüne serdi. Lemmermann, arazinin bütün araçlara yer sağlayamadığını ifade etti.

        377 MİLYAR EUROLUK BÜTÇE İDDİASI

        Politico'nun 1 ay önce yayımladığı haberinde, Almanya'nın ;kara, deniz, hava ve siber alan olmak üzere savunmasını güçlendirmek için 377 milyar euroluk bir alım listesi hazırladığı ifade edilmişti.

        39 sayfa tutan listeye göre, Almanya 320 silah ve teçhizat projesini başlatmayı hedeflerken, 182 milyar euro değerindeki 160 projenin Alman şirketleri tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        Listeye göre, 632 Puma zırhlı muharebe aracının 2035 yılına kadar teslim edilmesi öngörülüyor.

        Alman hava savunması için stratejik öneme sahip olan IRIS-T hava savunma sisteminin ise listede ciddi bir paya sahip olduğu ifade edildi. Belirlenen hedefe göre; 14 IRIS-T sisteminin de envantere eklenmesi amaçlanıyor.

        LAVROV'UN AÇIKLAMALARI

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın en büyük konvansiyonel ordusunu kurma hedeflerini ifade etmiş, savunmaya büyük bütçeler tahsis edileceğini işaret etmişti.

        REKLAM

        Rossiiskaya Gazeta için bir yazı kaleme alan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Almanya'yı yeniden silahlandırma çağrısında bulunduğunu ve zorunlu askerliği geri getirmeyi düşündüğünü belirtmişti.

        Merz'in Alman ordusunu (Bundeswehr) Avrupa'daki en büyük konvansiyonel ordu yapmayı hedeflediğini dile getiren Lavrov "Bu akıllara tarihi olayları getiriyor. Mevcut liderleriyle birlikte, Almanya ve Avrupa'nın geri kalanı 4. Reich'a dönüşüyor." demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        12 Dev Adam'dan farklı başlangıç!
        12 Dev Adam'dan farklı başlangıç!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        Bina yıkımında gerçek ortaya çıktı
        Bina yıkımında gerçek ortaya çıktı
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor