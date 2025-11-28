"Almanya 1200 sayfalık savaş planı hazırladı"

Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle güvenlik politikalarını yenilemeye başlayan Avrupa ülkeleri, savunmalarını güçlendirme yolunda adımlar atıyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında, Avrupa Birliğinin (AB), "Avrupa Savunma Birliği" söyleyerek savunmaya verilmesi gereken önemi bir kez daha vurgulamıştı.

SAFE programı gibi adımlarla Avrupa'nın savunmasını takviye etme hedefi belirleyen Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan gelecek tehditlere karşı gücünü artırmayı amaçlıyor.

1200 SAYFALIK PLAN

Wall Street Journal'ın haberine göre, bir grup Alman subay Rusya ile olası bir savaşa karşın OPLAN DEU isimli 1200 sayfalık bir savaş planı oluşturdu.

Planda, Almanya, ABD ve NATO ülkelerinden 800 bin askerin doğu cephesine nasıl konuşlandırılacağına ilişkin bilgiler yer alıyor. Planda ayrıca; birliklerin kullanacağı otobanlar, demiryolları, limanlar ve nehirler harita üzerinde belirtilirken, nasıl korunacakları ve ikmalin nasıl gerçekleştirileceği harita üzerinde gösteriliyor.

Brandenburg Toplum ve Güvenlik Enstitüsü Başkanı Tim Stuchtey, Alp Dağları'nın coğrafi bir engel oluşturduğunu ve Rusya ile olası bir çatışma durumunda birliklerin Almanya üzerinden sevk edilmesi gerekeceğini ifade etti.

WSJ'nin haberine göre plan toplumun tümünü kapsıyor ve Soğuk Savaş'taki gibi sivil-asker ayrımını belirsizleştiriyor. Alman yetkililer, Rusya'nın NATO'ya saldırmak için 2029 yılında hazır duruma geleceğini tahmin ederken, planın hazırlayıcılarından kıdemli bir subay "Amaç düşmanlarımıza saldırılarının başarılı olamayacağını göstererek savaşı önlemektir." diye konuştu. Planın gerektirdiği değişimin büyüklüğünün ise Almanya'nın doğu kırsalında yapılan bir hazırlıkla ortaya kondu. Alman savunma sanayii şirketi Rheinmetall, 500 asker için 48 duş kabini, 5 gaz istasyonu ve mutfak gibi noktalardan oluşan bir kamp alanı inşa etti. Rheinmetall'in lojistik işlerinden sorumlu yöneticisi Marc Lemmermann, kampa ilişkin açıklamasında, "Sıfırdan küçük bir kasaba kurduğunuzu ve birkaç günde yok ettiğinizi hayal edin." diye konuştu. Yapılan kamp, bazı eksikleri de gözler önüne serdi. Lemmermann, arazinin bütün araçlara yer sağlayamadığını ifade etti. 377 MİLYAR EUROLUK BÜTÇE İDDİASI Politico'nun 1 ay önce yayımladığı haberinde, Almanya'nın ;kara, deniz, hava ve siber alan olmak üzere savunmasını güçlendirmek için 377 milyar euroluk bir alım listesi hazırladığı ifade edilmişti.