Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11’inci yargı paketiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yargı paketi: 11’inci yargı paketiyle ilgili bugün Meclis TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklama yapacak. Yargı paketi 40’a yakın maddeden oluşacak.

Suça sürüklenen çocuklar: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler yer alıyor. Çocukların örgüt faaliyetlerinde kullanılmasını önleyeceğiz

Terörsüz Türkiye: "Adalet Bakanlığı olarak sürecin hassasiyetle yürütülmesi bakımından yapılan çalışmaları milletvekillerimizle paylaştık."

Eskişehir’deki orman şehitleri: "Orman işçilerimizin bu şekilde hayatlarını kaybetmesi, Yeşil Vatan için yaptıkları mücadele çok önemliydi. Bu konudaki soruşturma sonuçlanmış değil. Adli süreç devam ediyor, takip edeceğiz."