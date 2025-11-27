Habertürk
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor

        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "11'inci yargı paketiyle ilgili bugün Meclis TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklama yapacak. Yargı paketi 40'a yakın maddeden oluşacak. Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler yer alıyor. Çocukların örgüt faaliyetlerinde kullanılmasını önleyeceğiz" dedi.

        Giriş: 27.11.2025 - 12:02 Güncelleme: 27.11.2025 - 12:14
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11’inci yargı paketiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Yargı paketi: 11’inci yargı paketiyle ilgili bugün Meclis TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklama yapacak. Yargı paketi 40’a yakın maddeden oluşacak.

        Suça sürüklenen çocuklar: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler yer alıyor. Çocukların örgüt faaliyetlerinde kullanılmasını önleyeceğiz

        Terörsüz Türkiye: "Adalet Bakanlığı olarak sürecin hassasiyetle yürütülmesi bakımından yapılan çalışmaları milletvekillerimizle paylaştık."

        Eskişehir’deki orman şehitleri: "Orman işçilerimizin bu şekilde hayatlarını kaybetmesi, Yeşil Vatan için yaptıkları mücadele çok önemliydi. Bu konudaki soruşturma sonuçlanmış değil. Adli süreç devam ediyor, takip edeceğiz."

