Galatasaray'da Osimhen seferberliği!
Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint Gilloise'a mağlup olan Galatasaray, rotasını Fenerbahçe derbisine çevirdi. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle Union SG mücadelesinde takımını yalnız bırakan Victor Osimhen'in derbide forma giymesi için kulüpte adeta seferberlik ilan edildi.
Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşısında aldığı yenilgiyle RAMS Park’taki 33 maçlık yenilmezlik serisinin sona ermesinin ardından tüm konsantrasyonunu Fenerbahçe derbisine döndürdü.
Sakatlık ve cezalar nedeniyle 9 oyuncusundan faydalanamayan sarı-kırmızılılarda gözler, doğal olarak Victor Osimhen’e çevrilmiş durumda.
Nijerya-Kongo karşılaşmasında sakatlanan ve sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ile kanama tespit edilen yıldız golcü 10 gündür topa dokunamıyor.
Kulüp sağlık ekibi yoğun mesaisinin en önemli bölümünü Osimhen’e ayırmış durumda ve Kemerburgaz’da adeta seferberlik var.
Bu sezon Osimhen’siz çıktığı iki Avrupa maçında gol atamayan Galatasaray, derbinin kaderinin büyük ölçüde yıldız forvete bağlı olduğunun farkında.
Osimhen süreç boyunca çalışmalarını salonda sürdürdü ve kontrollü bir programla tedavisi devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk ile kulüp doktorlarının sürekli iletişim halinde ve golcünün derbide oynayabilmesi için tüm ihtimaller zorlanıyor.
Osimhen’in durumu cuma günü yapılacak detaylı son kontrolde netlik kazanacak.
Her şey yolunda giderse cuma ya da cumartesi günü takımla saha çalışmalarına başlaması bekleniyor.
Bu gerçekleşirse, Maskeli Kral’ın Kadıköy’de forma giyme ihtimali ciddi şekilde artacak.
Yıldız futbolcunun, teknik ekibe “derbi için fedakarlığa hazırım” mesajı verdiği öğrenildi.
Union SG maçında bilinçli olarak riske edilmeyen Osimhen, tüm planlamanın merkezine alınmış durumda.