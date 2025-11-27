Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri haberleri: Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!

        Kayseri'de, polis memuru 35 yaşındaki Suat U. ile kayınvalidesi 60 yaşındaki Makbule Mısır arasında bağ evinde yaşanan miras kavgası kanlı bitti. Mısır'ı silahla öldüren Suat U., daha sonra kendi canına da kıydı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 07:39 Güncelleme: 27.11.2025 - 07:39
        Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras!
        Kayseri'de olay, dün saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi 2246 Sokak'ta meydana geldi.

        MİRAS KAVGASI YAŞANDI

        Bağ evinde polis memuru olan Suat U. (35) ile kayınvalidesi Makbule Mısır (60) arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

        ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI

        DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Suat U., tabancayla kayınvalidesi Makbule Mısır'ı öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

        POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Suat U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Polis memuru Suat U. (35), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #kayseri
        #Son dakika haberler
