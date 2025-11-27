Polis memuru kayınvalidesini öldürüp canına kıydı! Kanlı miras! Kayseri'de, polis memuru 35 yaşındaki Suat U. ile kayınvalidesi 60 yaşındaki Makbule Mısır arasında bağ evinde yaşanan miras kavgası kanlı bitti. Mısır'ı silahla öldüren Suat U., daha sonra kendi canına da kıydı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

