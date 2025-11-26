İtalya'da gündem Kenan Yıldız: Fırtınayı bitiren adam
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Juventus, konuk olduğu Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-2 mağlup etti. İtalyan temsilcisinde forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, galibiyette önemli bir rol oynarken, Çizme medyası yıldız oyuncudan övgüyle bahsetti.
İtalyan basını, Juventus'un Norveç'te Bodo/Glimt karşısında aldığı kritik galibiyette başrolü oynayan Kenan Yıldız için çarpıcı bir analiz yayımladı.
Tuttosport'ta yer alan habere göre; Juventus'un geleceği, çocuk yaşta Torino'ya adım atan Türk yıldızın etrafında şekillenecek ve sözleşme yenileme artık kulübün en büyük önceliği olmalı.
Zorlu Bodo deplasmanında oyuna sonradan girerek maçın tüm kaderini değiştiren Yıldız, üç golün de hazırlayıcısı olurken, Juventus'un Avrupa'daki yolculuğunu adeta tek başına ayakta tuttu.
Tuttosport, genç yıldız için "Fırtınayı bitiren adam", "Lider" ve "Juve'yi yeniden Juve yapan oyuncu" ifadelerini kullandı.
Maç sonrası mütevazı açıklamalarıyla da dikkat çeken Yıldız, gol ya da asistin değil, "takıma yardım etmenin" önemli olduğunu söyleyerek İtalyan basınından övgü topladı.
Teknik direktör Luciano Spalletti de genç oyuncu için "Modelleri bozan, lider gibi davranan özel bir yetenek" değerlendirmesinde bulundu.