İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
İstanbul Güngören'de, 9. sınıfa giden iki lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı. Kavga anı, başka bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Bıçaklanan Yağız U., hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da olay, Güngören'deki Tozkoparan Mahallesinde Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 24 Kasım'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi.
İKİSİ DE 9. SINIF ÖĞRENCİSİ
DHA'daki habere ve iddialara göre 9. Sınıf öğrencisi Yağız U. ve yine 9. Sınıfta okuyan bir öğrenci ile okulda tartıştı. Daha önce tartışan öğrenciler okul çıkışında yine bir araya geldi.
KOLUNDAN BIÇAKLANDI
Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen öğrenci Yağız U.'ya bıçakla saldırdı. Yağız U. kolundan yaralandı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulans ile hastaneye götürülürken polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
KORKUNÇ OLAY KAMERAYA YANSIDI
Öğrencilerin okul önünde kavga etmesi ve bir öğrencinin kolundan bıçaklanma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.