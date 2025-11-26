Habertürk
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada | SON DAKİKA HABERİ

        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!

        İstanbul Güngören'de, 9. sınıfa giden iki lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı. Kavga anı, başka bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Bıçaklanan Yağız U., hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 15:28 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:32
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        İstanbul'da olay, Güngören'deki Tozkoparan Mahallesinde Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 24 Kasım'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

        İKİSİ DE 9. SINIF ÖĞRENCİSİ

        DHA'daki habere ve iddialara göre 9. Sınıf öğrencisi Yağız U. ve yine 9. Sınıfta okuyan bir öğrenci ile okulda tartıştı. Daha önce tartışan öğrenciler okul çıkışında yine bir araya geldi.

        KOLUNDAN BIÇAKLANDI

        Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen öğrenci Yağız U.'ya bıçakla saldırdı. Yağız U. kolundan yaralandı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulans ile hastaneye götürülürken polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

        KORKUNÇ OLAY KAMERAYA YANSIDI

        Öğrencilerin okul önünde kavga etmesi ve bir öğrencinin kolundan bıçaklanma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
