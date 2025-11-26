Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de 2 askeri personel vuruldu | Dış Haberler

        ABD'de 2 askeri personel vuruldu

        Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırı sonucu 2 Ulusal Muhafızın hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, yaralanan şüphelinin ağır bedel ödeyeceğini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 22:54 Güncelleme: 27.11.2025 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen saldırı sonucu 2 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi.

        ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, 2 Ulusal Muhafızın vurulduğunu duyurmuştu.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Ulusal Muhafız olduğu bildirilen personelin vurulmasına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'a bilgi verildiğini ifade etti.

        TRUMP AÇIKLAMA YAPTI

        ABD Başkanı Trump, şüphelinin yaralandığını dile getirirken, ağır bedel ödeyeceğini söyledi. Trump, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı.

        Washington Polisi, şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Şüphelinin gözaltına alınma anları kameraya yansıdı.

        Güvenlik önlemleri kapsamında Beyaz Saray'ın kapatıldığı aktarıldı.

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, saldırının neden gerçekleştirildiğinin ise henüz belli olmadığını ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #beyaz saray
        #ulusal muhafız
        #vurulma
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!