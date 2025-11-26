ABD'de 2 askeri personel vuruldu
Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırı sonucu 2 Ulusal Muhafızın hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, yaralanan şüphelinin ağır bedel ödeyeceğini dile getirdi.
Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen saldırı sonucu 2 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, 2 Ulusal Muhafızın vurulduğunu duyurmuştu.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Ulusal Muhafız olduğu bildirilen personelin vurulmasına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'a bilgi verildiğini ifade etti.
TRUMP AÇIKLAMA YAPTI
ABD Başkanı Trump, şüphelinin yaralandığını dile getirirken, ağır bedel ödeyeceğini söyledi. Trump, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı.
Washington Polisi, şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Şüphelinin gözaltına alınma anları kameraya yansıdı.
Güvenlik önlemleri kapsamında Beyaz Saray'ın kapatıldığı aktarıldı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, saldırının neden gerçekleştirildiğinin ise henüz belli olmadığını ifade etti.