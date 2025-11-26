Habertürk
Habertürk
        Green Card başvurularında rekor gecikme! Başvurular ne zaman başlayacak? | Dış Haberler

        Green Card başvurularında rekor gecikme! Başvurular ne zaman başlayacak?

        Her yıl Ekim başında açılan ve milyonlarca kişinin başvurduğu Green Card çekilişi bu yıl Kasım sonuna gelinmesine rağmen hala başlamadı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Habertürk'e yaptığı açıklamada sistem değişikliği sebebiyle gecikmenin yaşandığını ifade ederken başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin net bir açıklama yapmadı. Bu sene ilk kez uygulanacak 1 dolarlık kayıt ücretinin, sistemdeki değişikliklerin süreci geciktirdiği düşünülüyor. Pasaport şartının geri gelip gelmeyeceği ise belirsiz

        Giriş: 26.11.2025 - 08:39 Güncelleme: 26.11.2025 - 08:39
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek isteyen ve ABD'de sürekli ikamet (yasal daimi ikamet) hakkına sahip olmak isteyenlerin başvurduğu 'Green Card' çekilişleri bu sene bir hayli gecikti.

        Her yıl Ekim ayının başında başlayan ABD'nin Çeşitlilik Vizesi (Diversity Visa) yani Green Card için başvurular Kasım ayının sonuna gelmemize rağmen halen başlamadı. Dünya genelinde milyonlarca kişinin başvurduğu Green Card çekilişi, normalde ABD mali yılının başlangıcıyla (Ekim ayında) aynı dönemde açılıyordu. Ancak bu kez planlanan tarihin üzerinde neredeyse iki ay geçti ve başvurular halen başlamadı.

        Yaşanan gecikme, merak ve belirsizlik yaratırken ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan sürece ilişkin net bir yanıt gelmedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Habertürk'ün başvuruların ne zaman başlayacağı ve bu sene başvuru sürecinde hangi değişikliklerin yaşanacağına ilişkin sorusunu yanıtladı.

        2026 yılında yapılacak Green Card başvurularında 1 dolarlık ücretin alınacağı duyurulmuştu, ancak geçtiğimiz günlerde pasaport gerekliliğinin de geri geleceği iddiaları gündeme gelmişti. Buna ilişkin soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şu yanıtı verdi:

        "15 Eylül'de, Dışişleri Bakanlığı Çeşitlilik Vizesi (DV) Programı'na kayıt için 1 dolarlık bir ücret getirildiğini duyurdu. Bu yeni ücret, rastgele seçim sürecinin yönetim maliyetlerinin genel kamu yerine başvuru sahipleri tarafından daha adil bir şekilde karşılanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, potansiyel başvuru sahiplerini sömürmeye çalışan kişiler tarafından yapılan sahte veya spekülatif başvuruları azaltmayı hedeflemektedir."

        Pasaport gerekliliğine ilişkin yanıt vermeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, başvuruların ne zaman başlayacağı hakkında da net bir açıklama yapmadı ve şu ifadeleri kullandı:

        "DV-2027 kayıt tarihlerini ve diğer ayrıntıları, mevcut olduğunda travel.state.gov adresinden duyuracağız."

        Adım Adım Green Card

        1. Green Card Nedir ve Kimler Başvurabilir?

        Green Card, ABD'de sürekli ikamet (yasal daimi ikamet) hakkı veren karttır. DV programı, göçmenlik oranı düşük ülkelerden gelen başvuru sahiplerine yönelik. Başvuru şartları arasında genellikle en az lise mezuniyeti veya eşdeğer eğitim ya da belirli iş deneyimi gibi kriterler yer alıyor ve her yıl yaklaşık 55 bin kişiye Green Card veriliyor.

        2. Başvuru ve Kayıt Süreci

        Ekim ayının ilk haftası başlayan kayıtlar bu sene gecikti. Kesin tarih ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulacak. Bu sene 1 dolar kayıt ücreti getirildi. Bu ücret, başvuru yapmak için zorunlu olacak ve geri ödenmeyecek.

        3. Başvuruda Önemli Noktalar

        Kayıt başvurusu yalnızca ABD hükümetinin resmi portalı üzerinden yapılıyor. Kişisel bilgiler ve fotoğraf, istenen kimlik bilgileri, adresler, eğitim durumu vb. gibi bilgilerin doğru girilmesi gerekiyor. Bir önemli nokta da fotoğraf: boyut, arka plan, yüz görünürlüğü gibi koşullar resmi şartlara uygun olmalı. Başvuru tamamlandığında verilen doğrulama numarasının saklanması gerekiyor, çünkü seçilme durumuna bu numara ile bakılıyor.

        4. Seçilme, Vize Başvurusu ve Sonrası

        Başvurular arasından kurayla seçilen adaylara vizelerin başvuru süreci açılır. Seçilen adaylar ayrı bir başvuru ücreti ve işlem süreci ile vize başvurusunda bulunurlar. Belgelerin doğruluğu, sağlık kontrolleri, adli sicil vb. kontroller yapılır.

        1 DOLARLIK BAŞVURU ÜCRETİ

        Bu sene başvuru sahiplerinden 1 dolarlık kayıt ücreti istenecek, bu sebeple sistemde yapılan değişiklik sebebiyle halen başvuruların başlayamadığı düşünülüyor.

        1 dolarlık kayıt ücretiyle yılda yaklaşık 25 milyon dolar gelir elde edileceği tahmin ediliyor. Her yıl 55 bin göçmen vizesi dağıtan DV çekilişi, uygun ülkelerden milyonlarca insan için ABD'ye yasal yoldan yerleşme fırsatı sunuyor.

        GECİKMEDE REKOR SÜRE

        Diğer yandan benzer bir gecikme geçmişte de yaşanmıştı. 2017 yılında meydana gelen teknik bir hata nedeniyle, 3–10 Ekim tarihleri arasında yapılan tüm başvurular geçersiz sayılmış ve yeni bir kayıt dönemi 18 Ekim 2017'de yeniden başlatılmıştı. Ancak bu sene yaşanana benzer uzun süreli bir gecikme olmamıştı.

        Bu gecikmenin ABD federal hükümetinde yaşanan rekor süre kapanmanın da neden olduğu düşünülüyor, ancak hükümet açılalı da iki hafta oldu.

        ABD TARİHİNİN EN UZUN HÜKÜMET KAPANMASI GEREKÇE GÖSTERİLMİŞTİ

        ABD'de federal hükümet, Ekim ayı başında Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kapandı. Hatta ABD Dışişleri Bakanlığı Habertürk'e yaptığı bir önceki açıklamasında öncelikle yanıtların geç verildiğini vurgulamış ve bunun sebebinin de 'Hükümetin Demokratlardan yüzünden kapatılması' olarak göstermişti.

        Ancak ABD'nin tarihindeki en uzun "hükümet kapanması" 13 Kasım günü sona erdi. Temsilciler Meclisi'nin anlaşmaya varması sonrası, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla hükümet 43 gün sonra yeniden açıldı.

        Binlerce devlet memuru 1 Ekim'de başlanma kapanma nedeniyle bir aydan uzun süredir maaşlarını alamıyordu ya da ücretsiz izne çıkarılmıştı.

        TRUMP YÖNETİMİ PASAPORT KURALINI GETİRMEK İSTEDİ

        Öte yandan Trump yönetimi, Green Card çekilişine başvuran herkes için pasaport zorunluluğu getiren eski kuralı yeniden getirmek için taslak hazırladı. Ancak sürecin tamamlanması zaman alacağı için bu yıl bunun uygulanamayacağı yorumları yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı da buna ilişkin soruyu net bir şekilde yanıtlamadı.

        Pasaport şartı 2019 yılında yürürlüğe giren bir kural ("passport rule") ile DV başvurularında zorunlu hale geldi. Bu zorunluluk, mahkeme kararıyla 7 Şubat 2022'de geçersiz kılındı. Daha sonra resmi düzenlemeyle 10 Haziran 2022 itibarıyla “pasaport veya pasaport bilgisi” zorunluluğu başvuru formundan çıkarıldı.

