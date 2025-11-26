Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı - 26 Kasım Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin batı kıyılarında lodos etkili olurken, yağmuru da beraberinde getirecek. Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Antalya çevreleri yağmurlu olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 07:18 Güncelleme: 26.11.2025 - 07:18
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Mardin ve Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 20°

        Ankara

        Güneşli 16°

        İzmir

        Bulutlu 20°

        Antalya

        Güneşli 19°

        Trabzon

        Güneşli 18°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 18°

        Adana

        Güneşli 23°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu 15°

        Gaziantep

        Güneşli 17°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

