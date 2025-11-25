Fenerbahçeli Ederson PFDK'ya sevk edildi!

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de 13. haftanın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimleri açıkladı. Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Ederson da Çaykur Rizespor maçında taraftarlara yönelik yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Yapılan açıklamada, Ederson'un “hakareti” nedeniyle 41. maddeden tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

DERBİDE OYNAMAMA İHTİMALİ VAR

Tedbirsiz olarak PFDK'ya sevki yapılan Brezilyalı eldiven, men cezası alması halinde pazartesi günkü Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

41. MADDE NEDİR?

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME"

(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde

ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 210.000.-

11 TL’den 900.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL’den 420.000.-TL’ye

kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü

yöneticileri için 51.000.-TL’den 90.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL’den 500.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.

ICARDI 1 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi de 2 sezon önce aynı maddeden PFDK'ya sevk edilmişti. 2 maç men cezası alan Arjantinli santrforun cezası, 12. maddeye göre 'haksız tahrik' indirimi de uygulanarak 1 maç men cezası olarak açıklanmıştı.