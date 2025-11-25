Hayli Gubbi Yanardağı'nda 12 bin yıldır bilinen ilk patlama kayıtlara geçti
Etiyopya'nın Afar bölgesinde bulunan Hayli Gubbi Yanardağı'nda 12 bin yıldır kayıt altına alınan ilk patlama gözlemlendi. Patlama sebebiyle bölgedeki bazı uçuşlar iptal edildi.
Toulouse Volkanik Kül Uyarı Merkezinden (VAAC) yapılan açıklamada, Etiyopya'nın kuzeyindeki Afar bölgesinde yer alan Hayli Gubbi Yanardağı'nın harekete geçtiği belirtildi.
Associated Press (AP) ajansına konuşan yerel yetkililer, can kaybı olmadığını ancak patlamanın hayvancılık açısından ekonomik sonuçları olabileceğini belirtti.
Bu yanardağın "daha önce hiç patlama kaydı olmadığını" bildiren yetkililer, birçok köyün külle kaplandığını ve bunun sonucunda da bölge sakinlerinin geçim kaynakları için endişelendiklerini ifade etti.