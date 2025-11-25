Habertürk
        Hayli Gubbi Yanardağı'nda 12 bin yıldır bilinen ilk patlama kayıtlara geçti | Dış Haberler

        Hayli Gubbi Yanardağı'nda 12 bin yıldır bilinen ilk patlama kayıtlara geçti

        Etiyopya'daki Hayli Gubbi Yanardağı'nda 12 bin yıl sonra ilk kez patlama yaşandı. yıldır kayıt altına alınan ilk patlama gözlemlendi. Patlama sebebiyle bazı uçuşlar iptal edildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 07:50 Güncelleme: 25.11.2025 - 08:30
        1

        Etiyopya'nın Afar bölgesinde bulunan Hayli Gubbi Yanardağı'nda 12 bin yıldır kayıt altına alınan ilk patlama gözlemlendi. Patlama sebebiyle bölgedeki bazı uçuşlar iptal edildi.

        2

        Toulouse Volkanik Kül Uyarı Merkezinden (VAAC) yapılan açıklamada, Etiyopya'nın kuzeyindeki Afar bölgesinde yer alan Hayli Gubbi Yanardağı'nın harekete geçtiği belirtildi.

         

        Associated Press (AP) ajansına konuşan yerel yetkililer, can kaybı olmadığını ancak patlamanın hayvancılık açısından ekonomik sonuçları olabileceğini belirtti.

          

         

        3

        Bu yanardağın "daha önce hiç patlama kaydı olmadığını" bildiren yetkililer, birçok köyün külle kaplandığını ve bunun sonucunda da bölge sakinlerinin geçim kaynakları için endişelendiklerini ifade etti.

        4

        VAAC, patlamadan kaynaklanan kül bulutlarının Yemen, Umman, Hindistan ve Pakistan'ın kuzeyine sürüklendiğini açıkladı.

         

        Hayli Gubbi Yanardağı'nın en az 12 bin yıl sonra harekete geçtiği tahmin ediliyor.

