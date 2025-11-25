Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
Kırıkkale'de tartıştığı 26 yaşındaki kardeşi Y.S. ile yaşanan arbede sırasında bıçaklanarak ağır yaralanan 47 yaşındaki Ali Sağlam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ağabeyinin katili olan Y.S. polis tarafından gözaltına alındı
Kırıkkale'de olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 2052. Sokakta bulunan apartmanın 2'inci katında meydana geldi.
BIÇAKLA GÖĞSÜNDEN YARALADI
DHA'daki habere göre Ali Sağlam (47) ile kardeşi Y.S. (26) arasında baba evinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S., ağabeyi Ali Sağlam’ı bıçakla göğüs ve bileğinden yaraladı.
AĞABEY HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Sağlam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedavi altına alınan Ali Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli kardeş Y.S. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.