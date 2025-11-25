Habertürk
Habertürk
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu - İş-Yaşam Haberleri

        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu

        Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis gelirlerini akladıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin malvarlıklarına ve Paybull Elektronik Para şirketine el konuldu

        Giriş: 25.11.2025 - 09:20 Güncelleme: 25.11.2025 - 09:20
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis gelirlerini akladıkları iddiasıyla soruşturma başlattı.

        25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve MASAK analiz raporlarında tespit edilen eylemler çerçevesinde; İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

        MALVARLIKLARINA VE ŞİRKETLERE EL KONULDU

        Soruşturma kapsamında, suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen şüphelilere ait malvarlıklarına, Paybull Anonim Şirketine ve Lezzona Gıda Anonim Şirketine sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konuldu.

