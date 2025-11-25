Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı - 25 Kasım Hava Durumu

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile İç Anadolu'nun doğu kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Antalya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 07:30 Güncelleme: 25.11.2025 - 07:30
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 16°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 16°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 18°

        Antalya

        Güneşli 21°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 17°

        Bursa

        Güneşli 15°

        Adana

        Bulutlu 21°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 15°

        Gaziantep

        Bulutlu 14°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 10°

        Hava sıcaklığının, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BURSA °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ADANA °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KAYSERİ °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        KONYA °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BOLU °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        AMASYA °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        RİZE °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ERZURUM °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA °C, 5°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

        VAN °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        MARDİN °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SİİRT °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu

