Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 16° Ankara Parçalı bulutlu 16° İzmir Parçalı bulutlu 18° Antalya Güneşli 21° Trabzon Parçalı bulutlu 17° Bursa Güneşli 15° Adana Bulutlu 21° Diyarbakır Kısmen Güneşli 15° Gaziantep Bulutlu 14° Ağrı Parçalı bulutlu 10°

Hava sıcaklığının, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ADANA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ANKARA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu KAYSERİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı KONYA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. BOLU °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu DÜZCE °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. AMASYA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı RİZE °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı TRABZON °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ERZURUM °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 5°C