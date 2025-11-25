Habertürk
        "Trump Maduro'yla görüşmeyi planlıyor" | Dış Haberler

        "Trump Maduro'yla görüşmeyi planlıyor"

        ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu terör örgütü üyesi olarak tanımlarken, ABD basını önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Maduro ile doğrudan konuşmayı planlıyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.11.2025 - 01:52 Güncelleme: 25.11.2025 - 02:03
        "Trump Maduro'yla görüşmeyi planlıyor"
        ABD ile Venezuela arasındaki gerilim sürerken, ABD ordusu Karayipler'deki askeri varlığını artırmıştı.

        ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu terör örgütü üyesi olarak tanımlarken, hakkında bilgi verilmesi durumunda 50 milyon dolar ödül verileceğini bildirdi.

        ABD, Cartel de los Soles (Güneşler karteli) adlı grubu, yabancı terör örgütü (FTO) olarak tanırken, Maduro'yu da söz konusu örgütle ilişkilendirdi.

        ABD basını ise önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Nicolas Maduro ile doğrudan konuşmayı planlıyor.

        Axios'a konuşan bir kaynak "Kimse, onu (Maduro'yu) vurmayı veya ortadan kaldırmayı planlamıyor. Asla olmaz diyemem ancak şu an plan bu değil." ifadelerini kullandı. Bir Beyaz Saray yetkilisi ise "Gizli operasyonlar yapıyoruz ancak bunlar Maduro'yu öldürmek için değil, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele için planlandı." diye konuştu.

        Trump-Maduro görüşmesi için henüz zaman planlaması yapılmazken, hazırlık sürecinde olunduğu bildirildi.

        VENEZUELA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

        Venezuela, ABD’nin "Cartel de los Soles (Güneşler karteli)" adlı grubu terör örgütü ilan etmesini, ülkeye müdahale etmek için bir bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirdi.

        Venezuela Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Caracas yönetiminin, "Cartel de los Soles" adlı örgütün varlığını reddettiği hatırlatılarak, "ABD’nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan ve ülkeye yönelik yasa dışı bir müdahaleyi meşrulaştırma girişimidir." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, ABD’nin Venezuela’da "rejim değişikliğini" hedefleyen klasik planlar yürütmekle suçlandığı belirtilerek, Venezuela hükümetinin bu tür iftiralara yanıt vermek zorunda kalmasının gereksiz bir zaman kaybına yol açtığı kaydedildi.

        Venezuela halkının birliğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "ABD’nin önceki saldırıları gibi bu girişim de başarısız olacaktır. Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini bu yanlış ve saldırgan politikadan vazgeçmeye çağırmaktadır. ABD’nin yürüttüğü tehdit ve baskı politikaları, Amerikan halkı tarafından bile desteklenmemektedir. Bu politikalar, Karayip ülkelerinin gelişimini olumsuz etkilediği gibi uyuşturucu kaçakçılığıyla gerçek anlamda mücadeleye de hiçbir katkı sağlamamaktadır."

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 16 Kasım’da yaptığı açıklamada, Cartel de los Soles adlı grubun 24 Kasım'dan itibaren yabancı terör örgütü (FTO) olarak tanınacağını açıklamıştı.​​​

        *Fotoğraf: AP, AA. Temsilidir

