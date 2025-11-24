Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı

Fransa Dış Ticaret Danışmanları Türkiye Komitesi (CCEF) tarafından yayımlanan "Sürdürülebilir Etki: Türkiye'deki Fransız Firmaları ve Türk-Fransız Ortaklıklarının Ekonomik ve Sosyal Katkıları / 2020–2024 Güncellemesi" başlıklı rapor, Cuma günü paylaşıldı. Rapor Türk-Fransız ekonomik ilişkilerinin güçlü ve uzun vadeli yapısına yönelik pek çok veriyi de barındırmasıyla öne çıktı.

Raporda öne çıkan bulgulara göre raporda söz konusu şirketler 2020–2024 döneminde Türkiye'ye 3,6 milyar euroluk yatırım gerçekleştirdi. Aynı dönemde, Fransız ve Fransız-Türk şirketleri Türkiye'nin GSYİH'nin yüzde 1,6'sına denk gelen, yaklaşık 18,7 milyar euroluk da bir katkı sağladı. Yine rapora göre doğrudan 143 binden fazla kişiye istihdam sağlanmakta olup, dolaylı etkilerle bu sayı yaklaşık 385 bin kişiye ulaşıyor.

REKLAM

Raporun en dikkat çekici sonucu ise gelecek döneme dair yatırım taahhüdü oldu.

Fransız firmaları, önümüzdeki üç yıl içinde 5 milyar euroya ulaşması beklenen yeni yatırım planlarını açıklarken, etkinlikte Fransa Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile Türk-Fransız Ticaret Derneği (CCIFT) ve Fransa Dış Ticaret Danışmanları (CCEF) Türkiye Komitesi Başkanı, TAV Havalimanları İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Franck Mereyde, Habertürk Ekonomi Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'nün sorularını yanıtladı.

Fransa Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, röportajda bu çalışmanın Fransız firmalarının Türkiye'ye olan ilgisini ve uzun vadeli stratejilerini teyit ettiğini belirtti. Büyükelçi Dumont değerlendirmesinde, Fransız-Türk ekonomik ilişkilerinin derinliği ve gelecekteki potansiyeli de detaylandırıldı. Fransa Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont "TÜRKİYE'YE FRANSIZ YATIRIMLARI DEVAM EDECEK" 5 milyar euroya ulaşması beklenen yeni yatırım planlarına ve raporun ayrıntılarına değinen Dumont, "Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de faaliyet gösteren Fransız şirketlerinin 5 milyar euro yatırım yapmayı planladığından bahsettiniz; bu gerçekten büyük bir rakam. Bugün itibarıyla Türkiye’deki Fransız yatırımlarını yaklaşık 7,4 milyar euro seviyesinde, ki bu da çok büyük bir rakam. Türkiye’deki resmi verilere baktığınızda Fransa’nın Türkiye’de sekizinci büyük yatırımcı olduğu belirtiliyor. Ancak daha detaylı baktığınızda, pek çok Fransız şirketinin Türkiye’ye başka ülkeler üzerinden yatırım yaptığını görüyorsunuz; dolayısıyla gerçek rakam aslında daha da yüksek. Yine de sekizinci sırada olmak bile oldukça iyi ve biz bunu güçlü şekilde destekliyoruz. Ayrıca Fransız yatırımlarının Türkiye’de devam edeceğine inanıyorum; bu 5 milyar euro hedefinin de gerçekleşeceğini düşünüyorum. Özellikle ekonomik istikrar ve mülkiyet hakları gibi koşullar korunduğu sürece, yatırım ortamı çok daha rahat ve uygun hale gelecektir" ifadelerini kullandı.

REKLAM "TÜRKİYE'DE TÜM SEKTÖRLERİ KAPSAYAN 400 ŞİRKETİMİZ VAR" Peki Fransız ve Türk şirketleri arasındaki ortaklıklar için en güçlü büyüme potansiyelini hangi sektörlerde? Dumont, Fransa'nın Türkiye'deki yatırımları noktasında tüm sektörlerde ağırlık olmasına vurgu yaparken “Türkiye'deki Fransız yatırımlarında gerçekten ilginç olan şey, tüm sektörlerde olmalarıdır. Tüm sektörleri kapsayan yaklaşık 400 şirketimiz var. Ancak muhtemelen önümüzdeki yıllarda gördüğümüz şey; çoğunlukla otomotiv sektörü, sağlık, turizm, tarım sektörü olacak. Bunlar ana sektörler, ayrıca yüksek teknoloji sektörleri de var. Bunlar muhtemelen en çok yatırımın olacağı ana alan diye düşünüyorum” dedi. Dünyadaki jeopolitik gelişmelerin Fransız ve Türk ticaret ilişkileri üzerindeki etkilerine dair beklentilerine de değinen Büyükelçi Dumont, yeniden inşa süreçlerinde diyalogda olduklarını belirterek “Maalesef bildiğiniz gibi bölgede birçok savaş var. Özellikle Ukrayna, Suriye, Gazze'yi düşünüyorum, ki bunların hepsi Türkiye'nin komşuları. Dolayısıyla bunlar, Fransız ve Türk şirketlerinin birlikte çalışabileceği en bariz alanlar da diyebilirim. Bu ülkelerin yeniden inşasına yardımcı olmak için bu konuda diyaloglarımız var. Bence bunlar, bu jeopolitik meseleler nedeniyle yaşananların ardından birlikte gerçekten yardımcı olabileceğimiz en büyük potansiyele sahip alanlar” yanıtını verdi.

REKLAM Türkiye'nin Fransız şirketleri için en güçlü yanlarına yönelik soruya da yanıt veren Dumont “Fransız şirketlerinden sürekli duyduğum şey, Türkiye'nin insan kapasiteleri açısından yatırım yapmak için mükemmel bir yer olduğu. Burası çok sayıda mühendis ve çok sayıda eğitimli insanın bulunduğu bir ülke. Ve burası 85 milyon nüfusa sahip büyük bir ülke. Bu da önemli, çünkü bir Fransız şirketi olarak ülkeye yatırım yaptığınızda çok büyük bir pazara erişim elde ediyorsunuz. Bu saydıklarım sanırım bu aşamada Türkiye'nin en iyi güçlü yönleri diyebilirim” diye konuştu. "HEM AB'NİN HEM TÜRKİYE'NİN YARARI İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN MODERNİZASYONU KONUSUNDA İLERLEYEBİLECEĞİMİZİ UMUYORUM" Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Dumont "Bildiğiniz gibi, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve AB-Türkiye ekonomik ilişkisi AB Komisyonu'nun elind, üye devletlerin elinde değil, öncelikle bunu belirtmem gerekiyor. Ancak bunu söyledikten sonra, şunu da belirtmeliyim ki masada birkaç kriter var. AB Komisyonu ve Türkiye hükümeti, öncelikle çözülmesi gereken birkaç kriterle, ki buna belki de ticari anlaşmazlıklar ile başlamak gerekiyor, bu konuyu sürekli tartışıyorlar. AB, Türkiye ile sürekli çalışıyor ve hem AB'nin hem de Türkiye'nin en iyi yararı için, önümüzdeki aylarda veya yıllarda Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ile ilerleyebileceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.

REKLAM Görsel: Türk-Fransız Ticaret Derneği ve Fransa Dış Ticaret Danışmanları Türkiye Komitesi Başkanı Franck Mereyde “FRANSIZ ŞİRKETLERİ TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPIYOR VE BUNU HEMEN TÜM SEKTÖRLERDE GÖRÜYORUZ” Habertürk'ten İrem Kuşoğlu Görgü'nün sorularını yanıtlayan Türk-Fransız Ticaret Derneği (CCIFT) ve Fransa Dış Ticaret Danışmanları (CCEF) Türkiye Komitesi Başkanı, TAV Havalimanları İcradan Sorumlu YK Üyesi Franck Mereyde ise Fransız-Türk ilişkisiyle ilgili belki de en önemli kısmın, Fransız şirketlerinin burada çok uzun süredir bulunması olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı: Çoğu on yıllardır burada. Bu yıl Fransız-Türk Ticaret Odası'nın da 140. yılını kutluyoruz ve bu uzun vadeli ilişki, çoğu zaman tüm sektörlerdeki Fransız ve Türk şirketleri arasındaki ortaklıklara dayanmakta. Ve yatırımdan bahsettiğimizde ki bu sadece bir tahmin değil; son 5 yılda, zorlu COVID-19 dönemi de dahil olmak üzere, şimdiden 3,8 milyar euro harcadılar. Bu şirketler uzun zamandır buradalar; ülkenin büyümesini ve fırsatları gördükleri için yatırım yapıyorlar ve yeniden yatırım yapıyorlar.” Gelecekteki 3 yılda 5 milyar euronun üzerinde yatırım hedefine ve bunun hangi sektörleri ağırlıklı olarak kapsadığına da değinen Mereyde “Fransız şirketlerini veya Fransız-Türk şirketlerini kontrol ettiğimizde, 400'e yakın şirketten bahsediyoruz. Bunların yüzde 14'ü 50 milyon eurodan fazla yatırım yapacağını söyledi. Bu, tek bir büyük yatırım olmadığı anlamına geliyor. Çoğu yatırım yapıyor, yeniden yatırım yapıyor ve bunu hemen hemen tüm sektörlerde görüyoruz. Büyük olanlar ise ağırlıklı olarak sanayi ve otomotiv ile bağlantılı. Sanayi için ülkede en az 197 fabrika var. Hepsi inovasyona, yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor. Bu, aynı zamanda mevcut tesislere yeni teknolojiler getirmek ve yeni tesislerle gelmek anlamına da geliyor” yanıtını verdi.