Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
Diyarbakır'da, kimliği belirsiz bir kişinin, taksi durağına yönelik silahlı saldırısında yaralanan 45 yaşındaki taksi şoförü Recep Özgür, tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından kaçan tetikçiyi arıyor
Diyarbakır'da olay, öğle saatlerinde, Bağlar ilçesi Emek Caddesi’nde meydana geldi. Şapka takıp elbisesiyle yüzünü gizleyen şüpheli, taksi durağına gelip tabancayla peş peşe ateş etti.
YARALANAN TAKSİCİ KURTARILAMADI
DHA'daki habere göre taksi durağında bulunan Recep Özgür, yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı şoför, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özgür, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
TETİĞİ ÇEKEN KİŞİ ARANIYOR
Olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.