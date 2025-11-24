Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna Barış Planı ele alındı. Bunun yanında Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular da görüşüldü.

Erdoğan, Türkiye'nin arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu Putin'e iletti. İkili, enerji işbirliğini de görüşürken; Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barış sağlanması için doğrudan iletişimi kolaylaştıracak her türlü diplomatik girişimi sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.