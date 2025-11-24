Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü: Arabuluculuğa hazırız

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü. İkili, Ukrayna Barış Planı'nı ele aldı. Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan iletişimi kolaylaştıracak her adımı atmaya hazır olduklarını ve arabuluculuk teklifini Putin'e iletti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 15:27 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Ukrayna Barış Planı ele alındı. Bunun yanında Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular da görüşüldü.

        Erdoğan, Türkiye'nin arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu Putin'e iletti. İkili, enerji işbirliğini de görüşürken; Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barış sağlanması için doğrudan iletişimi kolaylaştıracak her türlü diplomatik girişimi sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

        Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları