        Başından vurdu! Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü! | Son dakika haberleri

        Başından vurdu! Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!

        İstanbul Kağıthane'de insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Olayda Enis S., konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısı Nuran Şimşek'i silahla başından vurup öldürdü. Katil zanlısı kaçmaya çalışırken yakalandı

        Giriş: 24.11.2025 - 12:14 Güncelleme: 24.11.2025 - 12:14
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Kağıthane'de bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i (43) konuşma bahanesiyle evinden taksiyle alan Enis S. (45), araçta çıkan tartışmanın ardından eski eşini silahla vurdu.

        DHA'nın haberine göre başından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybederken kaçmaya çalışan şüpheli olayda kullandığı silahla yakalandı.

        Olay, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Enis S., bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i konuşma bahanesiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinden taksiyle aldı.

        ARAÇTAN İNİNCE KURŞUN YAĞDIRDI

        Enis S. ardından taksici Ali Y.'ye aracı Beykoz'a doğru sürmesini söyledi. Taksi yolda ilerlediği sırada Enis S. ve Şimşek arasında tartışma çıktı.

        Trafikte duraklayan taksinin kapısını açan Nuran Şimşek, araçtan inmeye çalıştı. Silahını çeken Enis S., Şimşek'in arkasından ateş etti. Kendisine tepki gösteren taksici Ali Y.'ye doğru da ateş açan Enis S., taksiciyi vuramadı.

        SİLAHLA BAŞINDAN VURUP ÖLDÜRDÜ

        Kurşunun başına isabet etmesi sonucu yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Şimşek'in çenesinin altından 2 el daha ateş ettiği öğrenilen Enis S., yaya olarak Hasdal istikametine doğru kaçtı.

        Şüpheli daha sonra Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Nuran Şimşek'in cansız bedeni Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Enis S. ve Şimşek'in ikinci evliliklerinin olduğu, her ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocukları olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

