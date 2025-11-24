Spor yazarları, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0'dan geri gelerek 5-2 mağlup etti ve derbi öncesi müthiş bir geri dönüşe imza attı. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
"KULÜBE BÜYÜK AVANTAJ"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Asensio’nun 2 gol atmasını da göz önüne alırsak skoru değiştirecek oyuncu çokluğu ortada. Rizespor’un 10 kişi kalması işi kolaylaştırdı şüphesiz. Şurası bir gerçek ki, Fenerbahçe, Rizespor’a göre çok üstün bir takım. Kadro yapısı ve kalite maçı çevireceklerini gösterdi. Kulübede hamle oyuncularının çokluğu büyük avantaj. Rizespor maçında bunu bir kez daha gördük.
"YAPTIĞI HAMLELERLE MAÇA DAMGASINI VURDU"
İlker Yağcıoğlu (Takvim): Açıkçası mağlubiyet alınsa Tedesco'nun eleştireleceği bir maç olurdu ama yaptığı hamlelerle maça damgasını vurdu. Oyun anlamında belki eleştirilecek çok şey buluruz ama yoğun fikstürde önemli olan maçları kazanarak devam etmek. Tedesco'nun Fenerbahçesi, Mourinho'nun Fenerbahçesi'nden farklı olarak bunu başarabiliyor. Savunma tarafında ideal dörtlüsü ile oynarsa F.Bahçe çok sıkıntı yaşamaz. Ama ofans tarafında yükü sadece Asensio'ya bırakmak ile olmaz. Kerem'in, Duran ya da Nesyri'nin de 0-0'ken işe dahil olması gerekiyor. Bence Fenerbahçe adına en sevindirici olay 2-0 geri düştükten sonra dahi taraftarın ve oyuncuların 'eyvah maçı kaybediyoruz' duygusuna kapılmamasıydı.
"BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ"
Gürcan Bilgiç (Sabah): Böylesine riskli oyunda Fenerbahçe orta sahasını toparlayan İsmail Yüksek oldu. Fred oyun kurgusunda "etkisiz eleman" olsa da, biri gole giden iki şutun da sahibiydi. Tedesco, risk taşıyan hamleler için Talisca ve Brown'u kenara gönderdiğinde fark bire indi. Sonrasında Nene, Talisca'ya golü hediye etti. Ardından Laci'nin ikinci sarısı. 10 kişi kaldı Rizespor. İki dakika sonra Asensio'nun şutu yerden sekerek gitti ağlara. "Kâbus" derken, karşımıza çıkan "uyanış" oldu. Bu "büyük takım" refleksidir. Asensio, Skriniar gibi "büyük oyuncuların" takıma getirdiği eski karakterdir.
"HAKEME RAĞMEN GERİ DÖNÜŞ"
Ahmet Çakar (Sabah): Tuhaf olan bir şey var, doğrudur yanlıştır bilmiyorum ama Türkiye'deki tüm yasal bahisler Fenerbahçe'nin kazanmasına canlı bahisi kapatmışlar. Maçın hakemi Çağdaş Altay fevkalade kötüydü. Fenerbahçe'nin yediği birinci gol öncesi Fred boynundan itiliyor. Golün iptali gerekiyordu. İkinci golde de Fred'in kolu kapalı, zıplıyor hakem bir elle oynama uyduruyor ve gol geliyor. Hakeme rağmen Fenerbahçe, çok önemli bir geri dönüş yaptı.
"TAKIM ARKADAŞLARIYLA UYUMU YOK"
Ömer Üründül (Sabah): Çok olumsuz bir ilk yarıdan sonra ikinci devreye hiç oyuncu değişikliği yapmadan başlamak mantık işi değil. Hiçbir şey yapmayan Duran bu kadar dakika nasıl sahada kaldı? Her şeyden önce arkadaşları ile hiç uyumu yok. Bir tane de %100'lük golü kaçırdı. Son değişiklikte rakip eksik ve 2 fark varken takımın temel direği sarı kartlı İsmail'i koruma altına almalıydı. Asensio iki gol attı ama milli arada fizik açıdan eksiğini kapatmamış. Bir gerçek daha var. Birçok kişi de performansından dolayı En Nesyri'yi eleştiriyor, tabii ki hakları var; ama şu anda F.Bahçe'nin santrforu öncelikle En Nesyri'dir.
"SİYAHLA BEYAZ GİBİ"
Erman Toroğlu (Sözcü): İkinci yarıda sarı-lacivertliler birinci yarıya göre daha iyi mücadele ettiler. Golleri de arka arkaya bulunca rahatladılar. İkinci yarıdaki Fenerbahçe ile birinci yarıdaki Fenerbahçe arasındaki fark, siyahla beyaz arasındaki fark gibiydi.