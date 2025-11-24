Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü! Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!

Öğretmenler Günü, dünyada tek bir tarihten ibaret değil; her ülke kendi eğitim kültürünü yansıtan bir gün belirlemeyi tercih ediyor. UNESCO’nun 5 Ekim çağrısını benimseyenlerden, tarihsel figürlerin doğum günlerini seçenlere kadar uzanan geniş bir çerçeve var. Bu farklı tarihler, öğretmenlik mesleğine verilen değerin evrensel ama aynı zamanda yerel bir anlamı olduğunu gösteriyor. Sizin için derledik…

TÜRKİYE – 24 KASIM

Türkiye’de Öğretmenler Günü, Atatürk’e “Başöğretmen” unvanının verildiği 24 Kasım’a dayanıyor. 1981’den bu yana kutlanan bu gün, Cumhuriyet’in eğitim ideallerini ve öğretmenlik mesleğine verilen saygıyı simgeliyor. Öğretmenlerin rolü, toplumsal dönüşümün merkezindeki konumlarıyla birlikte her yıl bu özel günde ön plana çıkarılıyor.

HİNDİSTAN – 5 EYLÜL

Hindistan, ikinci cumhurbaşkanı ve aynı zamanda bir filozof olan Dr. Sarvepalli Radhakrishnan’ın doğum günü olan 5 Eylül’ü Öğretmenler Günü olarak kutluyor. Radhakrishnan, öğretmenliğin bir toplumun değerler dünyasını şekillendiren temel unsur olduğunu vurgulayan isimlerden biri olduğundan, bu tarih ülkede güçlü bir anlama sahip.

İRAN – 2 MAYIS İran’da Öğretmenler Günü, eğitimci ve düşünür Murtaza Mutahhari’nin ölüm yıl dönümü olan 2 Mayıs’ta kutlanıyor. Ülke, öğretmenleri anmayı bir milli yas ve saygı gününe dönüştürerek onların toplumsal rolünü özel bir bağlamda vurguluyor. PERU – 6 TEMMUZ Peru, öğretmen okullarının kuruluşunun yıl dönümü olan 6 Temmuz’u Öğretmenler Günü olarak benimsemiş durumda. Bu tarih, ülkede modern eğitimin başlangıcının sembolü olarak görülürken öğretmenlik, ulusun kalkınmasını şekillendiren temel mesleklerden biri olarak kabul ediliyor. ÇEKYA VE SLOVAKYA – 28 MART Çekya ve Slovakya, eğitim düşüncesinin öncülerinden Jan Amos Comenius’un doğum günü olan 28 Mart’ı kutlama günü olarak seçiyor. Comenius’un eğitim tarihindeki yeri düşünüldüğünde, bu tercih öğretmenlik mesleğini bir eğitim felsefesi geleneğine dayandırıyor. AVUSTRALYA – EKİM AYININ SON CUMASI Avustralya’da okulların 5 Ekim’de genellikle tatilde olması nedeniyle kutlamalar ekim ayının son cuma gününe alınmış durumda. Ülke, öğretmenleri yılın çalışma dönemine uygun bir tarihte anarak öğrencilerin de kutlamalara katılabilmesini sağlıyor.