        Haberler Bilgi Yaşam Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü! Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!

        Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü! Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!

        Dünyanın dört bir yanında öğretmenler, farklı tarih ve geleneklerle onurlandırılıyor. Bazı ülkeler 5 Ekim'de küresel bir buluşma noktasında birleşirken, bazıları kendi kültürel geçmişlerine göre özel tarihler belirliyor. Türkiye'den Hindistan'a, Peru'dan Avustralya'ya uzanan geniş bir yelpazede kutlamaların ardında güçlü tarihsel bağlar bulunuyor. İşte ülkelerin Öğretmenler Günü tercihleri ve bu tarihlere yükledikleri anlamlar…

        Giriş: 24.11.2025 - 07:30 Güncelleme: 24.11.2025 - 07:30
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        Öğretmenler Günü, dünyada tek bir tarihten ibaret değil; her ülke kendi eğitim kültürünü yansıtan bir gün belirlemeyi tercih ediyor. UNESCO’nun 5 Ekim çağrısını benimseyenlerden, tarihsel figürlerin doğum günlerini seçenlere kadar uzanan geniş bir çerçeve var. Bu farklı tarihler, öğretmenlik mesleğine verilen değerin evrensel ama aynı zamanda yerel bir anlamı olduğunu gösteriyor. Sizin için derledik…

        TÜRKİYE – 24 KASIM

        Türkiye’de Öğretmenler Günü, Atatürk’e “Başöğretmen” unvanının verildiği 24 Kasım’a dayanıyor. 1981’den bu yana kutlanan bu gün, Cumhuriyet’in eğitim ideallerini ve öğretmenlik mesleğine verilen saygıyı simgeliyor. Öğretmenlerin rolü, toplumsal dönüşümün merkezindeki konumlarıyla birlikte her yıl bu özel günde ön plana çıkarılıyor.

        HİNDİSTAN – 5 EYLÜL

        Hindistan, ikinci cumhurbaşkanı ve aynı zamanda bir filozof olan Dr. Sarvepalli Radhakrishnan’ın doğum günü olan 5 Eylül’ü Öğretmenler Günü olarak kutluyor. Radhakrishnan, öğretmenliğin bir toplumun değerler dünyasını şekillendiren temel unsur olduğunu vurgulayan isimlerden biri olduğundan, bu tarih ülkede güçlü bir anlama sahip.

        İRAN – 2 MAYIS

        İran’da Öğretmenler Günü, eğitimci ve düşünür Murtaza Mutahhari’nin ölüm yıl dönümü olan 2 Mayıs’ta kutlanıyor. Ülke, öğretmenleri anmayı bir milli yas ve saygı gününe dönüştürerek onların toplumsal rolünü özel bir bağlamda vurguluyor.

        PERU – 6 TEMMUZ

        Peru, öğretmen okullarının kuruluşunun yıl dönümü olan 6 Temmuz’u Öğretmenler Günü olarak benimsemiş durumda. Bu tarih, ülkede modern eğitimin başlangıcının sembolü olarak görülürken öğretmenlik, ulusun kalkınmasını şekillendiren temel mesleklerden biri olarak kabul ediliyor.

        ÇEKYA VE SLOVAKYA – 28 MART

        Çekya ve Slovakya, eğitim düşüncesinin öncülerinden Jan Amos Comenius’un doğum günü olan 28 Mart’ı kutlama günü olarak seçiyor. Comenius’un eğitim tarihindeki yeri düşünüldüğünde, bu tercih öğretmenlik mesleğini bir eğitim felsefesi geleneğine dayandırıyor.

        AVUSTRALYA – EKİM AYININ SON CUMASI

        Avustralya’da okulların 5 Ekim’de genellikle tatilde olması nedeniyle kutlamalar ekim ayının son cuma gününe alınmış durumda. Ülke, öğretmenleri yılın çalışma dönemine uygun bir tarihte anarak öğrencilerin de kutlamalara katılabilmesini sağlıyor.

        AZERBAYCAN – 5 EKİM

        Azerbaycan, tıpkı birçok Avrupa ülkesi gibi UNESCO’nun belirlediği 5 Ekim tarihini benimsiyor. Öğretmenler her yıl bu tarihte törenler ve çeşitli etkinliklerle onurlandırılıyor.

        KUZEY KIBRIS – 24 KASIM VE 5 EKİM

        Kuzey Kıbrıs’ta hükümet 24 Kasım tarihini Türkiye ile paralel şekilde kabul ederken, sendikalar ve bazı eğitim grupları 5 Ekim’in uluslararası bağlamına dikkat çekiyor. Bu nedenle ülkede iki farklı tarihte kutlama yapılabiliyor.

