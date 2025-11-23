Çaykur Rizespor: 2 - Fenerbahçe: 5 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri; 55 ve 65. dakikada Marco Asensio, 58. dakikada Talisca, 78. dakikada Youssef En-Nesyri ve 88. dakikada Archie Brown attı. Rizespor'da Qazım Laçi, 63. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesinde hata yapmadı ve 31 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü.
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadeleden 5-2 galip ayrıldı.
İlk yarının 6. dakikasında sağ kanattan Rak-Sakyi’nin ceza sahasına gönderdiği topu ağları buluşturan Ali Sowe, maçta gol perdesini açtı. 16. dakikada ise ceza sahası dışındaki serbest vuruşta topun başına geçen Qazım Laçi, farkı 2'ye çıkaran golü attı. Rizespor soyunma odasına 2-0 üstünlükle girdi.
İkinci yarının 55. dakikasında Marco Asensio, farkı 1'e indiren golü attı. 58. dakikada ise Anderson Talisca kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi: 2-2. 65. dakikada ise Marco Asensio yeniden sahneye çıktı ve Fenerbahçe mücadele 3-2 öne geçti. 75. dakikada oyuna dahil olan Youssef En-Nesyri, 3 dakika sonra takımını rahatlan golü attı ve sarı-lacivertliler adına farkı 2'ye çıkardı. 89. dakikada ise Archie Brown, maçın skorunu belirleyen golü attı: 5-2. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadeleden 5-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler derbi öncesi kayıp yaşamadı ve 31 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Rizespor ise 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Çaykur Rizespor ise Kayserispor'u sahasında ağırlayacak.
RİZESPOR 10 KİŞİ KALDI
57. dakikada sarı kart gören Rizesporlu futbolcu Qazım Laçi, 63. dakikada bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
JHON DURAN 93 GÜN SONRA 11'DE BAŞLADI
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, Rize'de oynanan karşılaşmayla birlikte 11'deki yerini aldı. Uzun süren sakatlığı sonrası 2 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde formasına kavuşan ve takımı adına 1 gol de kaydeden Duran, son 2 Avrupa kupası maçında da oynadı. Jhon Duran, 23 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanan Kocaelispor müsabakasının ardından 93 gün sonra 11'de başladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Rak-Sakyi’nin ceza sahasına pasında Ali Sowe’un dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
15. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Qazım Laçi’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
24. dakikada Nene’nin sağ taraftan pasında topla buluşan Jhon Duran'ın rakibini geçip kaleci Fofona ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Fofana meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada savunmadan seken topa ceza yayı önünde bulunan Fred’in gelişine vuruşunda kaleci Fofana topu kornere çeldi.
54. dakikada Fred'in vuruşunda kaleci Fofana'ya ardından da direğe çarpan topu çizgi üzerinde Asensio boş kaleye gönderdi. 2-1
58. dakikada Nene'nin sol kanattan yaptığı ortada Talisca arka direkte kafayla topu ağlara gönderdi. 2-2
59. dakikada Sowe'un rakip ceza sahasına girdiği pozisyonda Levent'in ters vuruşunda top direkten döndü.
63. dakikada Laçi, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası ikinci sıradan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
65. dakikada sol kanattan Kerem'in pasında John Duran'ın indirdiği topta ceza yayına yakın bir noktadan Asensio'nun yerden sektirerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2
78. dakikada Nene rakibinden kaptığı topla ceza sahasının solundan pasını boş durumdaki En-Nesyri'ye attı. Topa gelişine vuran En-Nesyri meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 4-2
89. dakikada Asensio'nun savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Brown'un sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 5-2