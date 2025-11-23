Çaykur Rizespor: 2 - Fenerbahçe: 5 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadeleden 5-2 galip ayrıldı.

İlk yarının 6. dakikasında sağ kanattan Rak-Sakyi’nin ceza sahasına gönderdiği topu ağları buluşturan Ali Sowe, maçta gol perdesini açtı. 16. dakikada ise ceza sahası dışındaki serbest vuruşta topun başına geçen Qazım Laçi, farkı 2'ye çıkaran golü attı. Rizespor soyunma odasına 2-0 üstünlükle girdi.

İkinci yarının 55. dakikasında Marco Asensio, farkı 1'e indiren golü attı. 58. dakikada ise Anderson Talisca kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi: 2-2. 65. dakikada ise Marco Asensio yeniden sahneye çıktı ve Fenerbahçe mücadele 3-2 öne geçti. 75. dakikada oyuna dahil olan Youssef En-Nesyri, 3 dakika sonra takımını rahatlan golü attı ve sarı-lacivertliler adına farkı 2'ye çıkardı. 89. dakikada ise Archie Brown, maçın skorunu belirleyen golü attı: 5-2. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadeleden 5-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler derbi öncesi kayıp yaşamadı ve 31 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü. Rizespor ise 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Çaykur Rizespor ise Kayserispor'u sahasında ağırlayacak.

RİZESPOR 10 KİŞİ KALDI 57. dakikada sarı kart gören Rizesporlu futbolcu Qazım Laçi, 63. dakikada bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

JHON DURAN 93 GÜN SONRA 11'DE BAŞLADI Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, Rize'de oynanan karşılaşmayla birlikte 11'deki yerini aldı. Uzun süren sakatlığı sonrası 2 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde formasına kavuşan ve takımı adına 1 gol de kaydeden Duran, son 2 Avrupa kupası maçında da oynadı. Jhon Duran, 23 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanan Kocaelispor müsabakasının ardından 93 gün sonra 11'de başladı.