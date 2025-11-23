Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın golünü 57. dakikada Cengiz Ünder (p) kaydetti. Samsun ise bu gole 66. dakikada Cherif Ndiaye ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş son 4 maçında 3. puan kaybını yaşadı ve 21 puana yükseldi. Ligde 9 maçtır yenilmeyen Samsunspor ise 24 puana ulaştı.

Ligin 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Samsunspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

EMİRHAN TOPÇU İLK 11'E DÖNDÜ Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu, Samsunspor maçıyla ilk 11'deki yerine geri döndü. Fenerbahçe derbisinde sarı kart gören savunma oyuncusu, Antalyaspor deplasmanında forma giyememişti. Emirhan, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesiyle bir maç aranın ardından formasına kavuştu. TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI Beşiktaş taraftarı, Samsunspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmadı. Tüpraş Stadı'ndaki müsabakaya siyah-beyazlı futbolseverler, büyük ilgi gösterdi. "Dolmabahçe"de tribünlerde küçük boşluklar göze çarparken, taraftarlar karşılaşmadan önce oyunculara tezahüratlarla destek verdi. Öte yandan, Samsunsporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR 6. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Musaba'nın topu sağına çekip yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı. 13. dakikada ceza yayı yakınındaki Eyüp Aydın'ın kafayla verdiği ara pasıyla çaprazda topla buluşan Ndiaye'nin şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi. 36. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Samsunspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu penaltı noktasının gerisinde önünde bulan Cerny'nin sert şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi. Ceza sahası sağ çaprazında dönen topu önünde bulan Cengiz Ünder'in şut denemesi savunmaya çarparak uzaklaştı. Atağın devamında VAR'dan gelen potansiyel penaltı uyarısıyla pozisyonu kenarda izleyen hakem Atilla Karaoğlan, devam kararı verdi. 45+3. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cerny'nin şutunda, top üstten auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.

55. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Siyah-beyazlı takımın atağında Cengiz Ünder'in topuk pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Toure, Borevkovic'in müdahalesiyle yerde kalırken hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. 57. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0 66. dakikada Samsunspor eşitliği yakaladı. Savunmasına yardıma gelen Cengiz Ünder'in geri pasında Paulista'yı geçen topu ceza sahası içinde kontrol eden Ndiaye, meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan filelerle buluşturdu: 1-1 71. dakikada uzun topla savunma arkasına sarkan Holse'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 82. dakikada sağ kanattan hızla gelişen atakta Moundilmadji'nin ceza sahasına çıkardığı pasa hareketlenen Polat Yaldır'ın yerden yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu topu ayaklarıyla çıkardı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.