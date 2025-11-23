Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Beşiktaş: 1 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU (Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı) - Yılport Samsunspor Haberleri

        Beşiktaş: 1 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor'la kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi. Siyah-beyazlıların golünü Cengiz Ünder (p) kaydederken; kırmızı-beyazlıların golü ise Cherif Ndiaye'den geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.11.2025 - 15:53 Güncelleme: 23.11.2025 - 19:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Beşiktaş'ın golünü 57. dakikada Cengiz Ünder (p) kaydetti. Samsun ise bu gole 66. dakikada Cherif Ndiaye ile karşılık verdi.

        Bu sonucun ardından Beşiktaş son 4 maçında 3. puan kaybını yaşadı ve 21 puana yükseldi. Ligde 9 maçtır yenilmeyen Samsunspor ise 24 puana ulaştı.

        Ligin 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Samsunspor ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

        REKLAM

        EMİRHAN TOPÇU İLK 11'E DÖNDÜ

        Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu, Samsunspor maçıyla ilk 11'deki yerine geri döndü.

        Fenerbahçe derbisinde sarı kart gören savunma oyuncusu, Antalyaspor deplasmanında forma giyememişti.

        Emirhan, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesiyle bir maç aranın ardından formasına kavuştu.

        TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

        Beşiktaş taraftarı, Samsunspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmadı.

        Tüpraş Stadı'ndaki müsabakaya siyah-beyazlı futbolseverler, büyük ilgi gösterdi.

        "Dolmabahçe"de tribünlerde küçük boşluklar göze çarparken, taraftarlar karşılaşmadan önce oyunculara tezahüratlarla destek verdi.

        Öte yandan, Samsunsporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek oldu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        6. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Musaba'nın topu sağına çekip yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.

        REKLAM

        13. dakikada ceza yayı yakınındaki Eyüp Aydın'ın kafayla verdiği ara pasıyla çaprazda topla buluşan Ndiaye'nin şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.

        36. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Samsunspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu penaltı noktasının gerisinde önünde bulan Cerny'nin sert şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi. Ceza sahası sağ çaprazında dönen topu önünde bulan Cengiz Ünder'in şut denemesi savunmaya çarparak uzaklaştı. Atağın devamında VAR'dan gelen potansiyel penaltı uyarısıyla pozisyonu kenarda izleyen hakem Atilla Karaoğlan, devam kararı verdi.

        45+3. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cerny'nin şutunda, top üstten auta gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.

        55. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Siyah-beyazlı takımın atağında Cengiz Ünder'in topuk pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Toure, Borevkovic'in müdahalesiyle yerde kalırken hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

        57. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

        66. dakikada Samsunspor eşitliği yakaladı. Savunmasına yardıma gelen Cengiz Ünder'in geri pasında Paulista'yı geçen topu ceza sahası içinde kontrol eden Ndiaye, meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan filelerle buluşturdu: 1-1

        71. dakikada uzun topla savunma arkasına sarkan Holse'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

        82. dakikada sağ kanattan hızla gelişen atakta Moundilmadji'nin ceza sahasına çıkardığı pasa hareketlenen Polat Yaldır'ın yerden yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu topu ayaklarıyla çıkardı.

        Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

        Stat: Tüpraş

        Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

        Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Uçan (Dk. 89 Kartal Kayra Yılmaz), Cengiz Ünder (Dk. 70 Jota Silva), Cerny (Dk. 84 Demir Ege Tıknaz), Toure, Abraham (Dk. 70 Rashica)

        Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç (Dk. 87 Mendes), Holse (Dk. 87 Soner Aydoğdu), Eyüp Aydın (Dk. 71 Yunus Emre Çift), Musaba (Dk. 81 Polat Yaldır), Ndiaye (Dk. 81 Moundilmadji)

        Goller: Dk. 57 Cengiz Ünder (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 66 Ndiaye (Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 41 Holse, Dk. 81 Borevkovic (Samsunspor), Dk. 64 Emirhan Topçu, Dk. 90 Paulista (Beşiktaş)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Netanyahu'da ateşkese rağmen Gazze saldırı tehdidi
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        "Hakkımı yediler"
        "Hakkımı yediler"
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı