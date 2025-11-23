Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında diplomatik temaslarını sürdürdü.

ERDOĞAN MELONİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda işbirliğini ilerletmek için atılan adımların süreceğini, ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandırmaya devam edeceğini ifade etti.

Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaret eden Erdoğan, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye'nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini vurguladı.

Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın tesisi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını, İstanbul müzakerelerinin canlandırılmasının da barış için kapı aralayabileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İtalya'nın Libya hükümetiyle işbirliği sürecinin ilerletilmesinin önemli olduğunu belirtti. MACRON İLE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'de ateşkesin korunması, insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemini ve kalıcı barışın iki devletli çözümden geçtiğini ifade etti. CARNEY İLE BİR ARAYA GELDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında dün Kanada Başbakanı Mark Joseph Carney ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kanada arasında savunma sanayi alanında işbirliğini daha da geliştirmeyi arzu ettiklerini, bu minvalde son dönemde ivmelenen işbirliğinin daha da derinleştirilmesinin iki ülkenin müşterek menfaatine olacağını vurguladı.

Görüşmede, Türkiye ile Kanada ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirilmesi için gayret gösterdiklerini, ticaret, enerji, teknoloji, hava ulaştırması gibi alanlarda ilişkileri derinleştirme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti. İki müttefik olarak Türkiye ile Kanada arasında savunma sanayi işbirliğini daha da geliştirmeyi arzu ettiklerini belirten Erdoğan, bu minvalde son dönemde ivmelenen işbirliğinin daha da derinleştirilmesinin iki ülkenin müşterek menfaatine olacağını kaydetti. VON DER LEYEN İLE BİR ARAYA GELDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'daki görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. LULA DA SİLVA İLE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'da Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü.