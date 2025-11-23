Habertürk
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalar | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johannesburg'daki G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Erdoğan, "Gazze'de sağlanan ateşkes tüm dünya için önemlidir. İsrail'in Gazze'de açtığı yıkım Gazze'yi en az 70 yıl geriye götürmüştür" ifadelerini kullandı.

        Habertürk
        Giriş: 23.11.2025 - 11:57 Güncelleme: 23.11.2025 - 12:07
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg’da G20 Liderler Zirvesi’nin "Herkes İçin Adil ve Makul bir Gelecek: Kritik Mineraller, İnsana Yaraşır İş, Yapay Zeka" oturumunda açıklamalarda bulundu.

        Zirvenin son gününde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi.

        Erdoğan, "Gazze'de sağlanan ateşkes tüm dünya için önemlidir. İsrail'in Gazze'de açtığı yıkım Gazze'yi en az 70 yıl geriye götürmüştür." ifadelerini kullandı.

