Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johannesburg'daki G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Erdoğan, "Gazze'de sağlanan ateşkes tüm dünya için önemlidir. İsrail'in Gazze'de açtığı yıkım Gazze'yi en az 70 yıl geriye götürmüştür" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg’da G20 Liderler Zirvesi’nin "Herkes İçin Adil ve Makul bir Gelecek: Kritik Mineraller, İnsana Yaraşır İş, Yapay Zeka" oturumunda açıklamalarda bulundu.
Zirvenin son gününde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi.
Erdoğan, "Gazze'de sağlanan ateşkes tüm dünya için önemlidir. İsrail'in Gazze'de açtığı yıkım Gazze'yi en az 70 yıl geriye götürmüştür." ifadelerini kullandı.