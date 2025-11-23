Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!

Türkiye’de bu pazar Trakya çevresinde hava olayları nihayet kendini gösteriyor. Avrupa’yı saran soğuk hava dalgasının doğusunda sıcak tarafta kalan Türkiye’de yeni haftada Ege, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz yerel olarak da olsa yağışlı günler geçirecek. Bölgelerin tamamında hava kapalı ve yağmurlu olmayacak fakat yine de düşecek yağışlara her yerde ihtiyaç var.

Hava sıcaklıkları batı ve kuzey bölgelerde mevsim normallerinin 7 ila 11°C üzerinde seyrediyordu, bu akşam saatlerinden itibaren ise hissedilir bir soğuma olacak. Bugün 24-26°C’lerde gezinen sıcaklıklar İstanbul’da yarın 16°C’ye kadar düşecek. Haftaya daha kalın, mevsime uygun kıyafetlerle başlamakta yarar var.

REKLAM

DÜŞÜK HAVA KALİTESİNE DİKKAT

Atmosferin yukarı seviyelerinde kuvvetli bir güneybatı-kuzeydoğu yönünde taşınım var, yani hava Libya-Mısır-Çad gibi ülkelerin üstünden kuzey enlemlere doğru yer değiştiriyor. Bu sırada Marmara Bölgesi gibi zaten baca gazları ve şehirlerin kendi toz-partikül miktarları fazlasıyla rahatsız edici olan yerlerde, hava kalitesi iyice sağlıksız duruma geliyor.

Hava yer seviyesinde zayıf esintili, yukarı atmosfer ise çöl bölgelerden taşınan havayla turuncu-kahverengi renkte. Akşam saatleri güneş batarken azalan enerji, karaların soğumaya başlaması, bu tozlu havanın da çökmesine ve kirli havayı solumamıza yol açıyor. Burada kırsal ve yüksek kesimlerde yaşayanların daha şanslı olduğunu, daha temiz hava teneffüs ettiklerini söyleyebiliriz.

İstanbul ya da Bursa gibi şehirlerde toz ve partikül zaten genelde her gün yüksek, kuzey yönlü fırtınalar ve yağış ile geçici süreyle temizlenen hava, hızla yeniden sağlıksız kondisyona dönüyor. Hava bir de mevsime göre 10°C daha sıcak olunca, astım ve nefes darlığı gibi hastalıklarla boğuşanlar için riskli ve hayat kalitesini çok azaltan bu hava altında yaşamış oluyoruz. Kuraklık ve düşük hava kalitesi, 2025 sonbaharına damga vuruyor, fakat gelecek günlerde bu durum değişecek, bölgesel olarak iyileşmeler bekliyoruz. REKLAM BATIDA YEREL YAĞIŞLAR BEKLENİYOR Bugün öğle saatlerinden akşama kadar Çanakkale-Gelibolu arasında, Muğla’nın Aydın’a yakın kesimlerinde ve biraz da Bursa-Bandırma arasında gök gürültülü yağmurlar oluşacak. Tahminlerde özellikle Çanakkale-Kırklareli arasındaki yağış kuvvetli görünüyor. İSTANBUL’DA PAZARTESİ SABAHI YAĞABİLİR İstanbul’da bu akşam şehrin güney ilçelerinde zayıf yağmur görülebilir. Yarın sabah-öğle arası ise İstanbul’da Boğaziçi çevresi dahil olmak üzere daha geniş alanlarda orta kuvvette bir yağmurla ıslanabiliriz. Hava sıcaklıkları yarın 16-17°C’lere kadar düşecek, bu sıcak havanın ardından kıyafetleri soğuk havaya göre ayarlamak gerekecek. İstanbul aslında gelecek 10 gün içinde tahminler gerçekleşirse sadece 2 ila 10 mm kadar yağmur toplayabilir, bu oldukça az miktarlar şehrin baraj havzalarını beslemekten maalesef uzak kalacak. Su tasarrufuna devam etmeli, bir şekilde kış yağışlarına uzanabilmeliyiz.

Ankara’da 20°C üstünde seyreden gündüz sıcaklıkları da, yarından itibaren 13-14°C’lere gerileyecek. Başkentte soğukça ama güneşli bir hafta olacak, sadece pazartesi sabah-öğle aralığında şehirde zayıf yağmur görülebilir. İzmir’de bugün yer yer yağmur bekleniyor fakat miktarlar az ve şehrin büyük kısmında hava yine kuru. 26-30 Kasım arasında ise Ege kıyıları ve Batı Akdeniz için yine aralıklı yağmurlu günler görünüyor. Bu yağışların miktarları daha fazla görünse de tahminleri takip ederek sonraki güncellemeyi görmekte yarar var. Doğu Anadolu’da sınırlarımıza yakın merkezlerde 26 Kasım Çarşamba günü kar yağışları görülebilir, bunun dışında Doğu ve Güneydoğu için az bulutlu ve güneşli geçen bir hafta olacak. Yüksek sıcaklıklar 25 Kasım Salı akşamından itibaren azalarak Erzurum’da gündüz 2°C’ye, gece -3°C’ye kadar düşecek. Diyarbakır’da ise hafta geneli az bulutlu ve güneşli geçerken, gündüz sıcaklıkları 16°C’lerde, gece 5°C seviyesinde olacak.