Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
Meteoroloji'den alınan son hava tahminlerine göre bugün yurdun batı kesimlerinde yağış bekleniyor. Buna göre yağmurun Marmara'nın batısı, Kıyı ve İç Ege'de gün boyu etkili olması öngörülüyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis de bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında da önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.