Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 21° Ankara Parçalı bulutlu 21° İzmir Yağmurlu 21° Antalya Parçalı bulutlu 24° Trabzon Kısmen Güneşli 23° Bursa Parçalı bulutlu 20° Adana Güneşli 28° Diyarbakır Güneşli 20° Gaziantep Güneşli 21° Ağrı Güneşli 15°

Yağışların, sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis de bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında da önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.