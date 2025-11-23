Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde! | Son dakika haberleri

        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!

        Meteoroloji'den alınan son hava tahminlerine göre bugün yurdun batı kesimlerinde yağış bekleniyor. Buna göre yağmurun Marmara'nın batısı, Kıyı ve İç Ege'de gün boyu etkili olması öngörülüyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2025 - 09:04 Güncelleme: 23.11.2025 - 09:06
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

        Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 21°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 21°

        İzmir

        Yağmurlu 21°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 24°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 23°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 20°

        Adana

        Güneşli 28°

        Diyarbakır

        Güneşli 20°

        Gaziantep

        Güneşli 21°

        Ağrı

        Güneşli 15°

        Yağışların, sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis de bekleniyor.

        Hava sıcaklıklarında da önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

