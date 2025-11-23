Habertürk
        İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi | Dış Haberler

        İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi

        İsrail, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, Dahiye'ye düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden birini hedef aldığını öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 16:58 Güncelleme: 23.11.2025 - 16:58
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı düzenlediklerini belirtti.

        Adraee, İsrail ordusunun Dahiye'ye düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden birini hedef aldığını iddia etti.

        Lübnan resmi haber ajansı NNA, Dahiye bölgesine yapılan saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığını ve büyük maddi hasar oluştuğunu bildirdi.

        Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail'in hava saldırılarında büyük yıkıma uğrayan Beyrut’un güney banliyösü Dahiye’de vurulan bir binadan dumanlar yükseldiği görüldü.

        Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

        İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

        Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti. İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihlerinde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

