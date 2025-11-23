Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'nin hazırladığı 'barış planı' Cenevre'de görüşülüyor | Dış Haberler

        ABD'nin hazırladığı 'barış planı' Cenevre'de görüşülüyor

        ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşını sonlandırmak için hazırladığı "barış planının" ele alınacağı görüşmeler İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 22:01 Güncelleme: 23.11.2025 - 22:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'nin hazırladığı 'barış planı' Cenevre'de görüşülüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

        Yermak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından belirlenen heyetin Cenevre'deki çalışmalarına başladığını bildirdi.

        İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin ulusal güvenlik danışmanları Jonathan Powell, Emmanuel Bonn ve Gunther Sauter ile ilk toplantıyı düzenlediklerini kaydeden Yermak, "Bir sonraki toplantı ABD heyeti ile yapılacak. (Toplantı) Çok yapıcıydı. Bugün genel olarak farklı formatlarda bir dizi toplantılar (yapılması) planlanıyor. Ukrayna için sürdürülebilir ve adil bir barışa ulaşmak amacıyla birlikte çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Öte yandan bir ABDli yetkili, İsviçre'nin resmi haber ajansı Keystone-SDAya yaptığı açıklamada, "Niyetimiz Ukraynalılar için mümkün olan en güçlü sonucu elde etmek." ifadelerini kullandı.

        ABDli yetkili, görüşmelerin keşif niteliğinde olduğunu da vurguladı.

        ABD adına Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Donald Trumpın Özel Temsilcisi Steve Witkoff liderliğindeki bir heyetin görüşmelere katılması bekleniyor.

        İKİNCİ ETAP BAŞLAYACAK

        Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı "barış planının" ele alındığı ve ABD heyetiyle katıldıkları İsviçre'deki toplantının ilk etabının sona erdiğini ve ikinci etabının başlayacağını bildirdi.

        Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin, savaşın sona erdirilmesi için hazırladığı "barış planının" ele alındığı toplantıların İsviçre'nin Cenevre kentinde sürdüğünü belirtti.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile çekilen fotoğrafı da paylaşan Yermak, "ABD heyeti ile yapılan müzakerelerin ilk oturumu henüz sona erdi." ifadesini kullandı.

        ABD tarafıyla çok verimli bir toplantı yaptıklarını aktaran Yermak, "Çok iyi ilerleme kaydettik ve adil ve kalıcı bir barışa doğru ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Ukrayna'nın, herkesten daha çok barış istediğini kaydeden Yermak, desteklerinden dolayı ABD'ye teşekkür etti.

        Yermak, "Bugün, yakında ikinci bir toplantı düzenlenecek ve Avrupalı ​​ortaklarımızın katılımıyla ortak öneriler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Nihai kararlar Başkanlarımız tarafından verilecek." ifadesini kullandı.

        ABD: EN VERİMLİ GÖRÜŞMEYİ GERÇEKLEŞTİRDİK

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsviçre'deki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesiyle ilgili temaslarda, şimdiye kadarki "en verimli görüşmeyi" gerçekleştirdiklerini vurguladı.

        Rubio ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, İsviçre'nin Cenevre kentinde, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi amacıyla ABD yönetiminin gündeme getirdiği barış planı görüşmelerine ilişkin basına açıklama yaptı.

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, görüşmelerin hala sürdüğünü belirterek, "Kişisel fikrime göre bu süreçte şimdiye kadarki muhtemelen en verimli ve anlamlı görüşmeyi gerçekleştirdik." dedi.

        Konuya dahil olan tarafların katkıları temelinde ellerindeki "ürün" üzerinde madde madde çalıştıklarını söyleyen Rubio, "Bence iyi bir ilerleme kaydettik. Ekiplerimiz, gittikleri odalarında bize sunulan öneriler üzerinde çalışıyor." diye konuştu.

        Marco Rubio, hem Ukrayna hem de ABD'nin "tatmin olacağı bir ürüne yaklaşmak için" bu önerilerde bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapacaklarını dile getirdi.

        Varılan sonucun, iki ülkenin devlet başkanları tarafından kabul edilmesinin gerekeceğini ve kaydedilen ilerlemeyi "olumlu" gördüğünü ifade eden Rubio, Rusya tarafının, denklemin diğer tarafında olduğunu belirtti.

        Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ise Rubio'nun "verimli bir görüşme geçirdiklerine" ilişkin sözlerini yineleyerek, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibine çalışmalarından ötürü teşekkür ettiğini söyledi.

        Yermak, görüşmelerin ve çalışmaların süreceğini, son kararın ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye ait olduğunu ifade etti.

        ABD'NİN UKRAYNA SAVAŞINA YÖNELİK BARIŞ PLANI

        Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABDnin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

        *Haberin görselleri İHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe, Rize deplasmanında gümbür gümbür!
        Fenerbahçe, Rize deplasmanında gümbür gümbür!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        "Hakkımı yediler"
        "Hakkımı yediler"
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı