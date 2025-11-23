ABD'nin hazırladığı 'barış planı' Cenevre'de görüşülüyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Yermak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından belirlenen heyetin Cenevre'deki çalışmalarına başladığını bildirdi.

İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin ulusal güvenlik danışmanları Jonathan Powell, Emmanuel Bonn ve Gunther Sauter ile ilk toplantıyı düzenlediklerini kaydeden Yermak, "Bir sonraki toplantı ABD heyeti ile yapılacak. (Toplantı) Çok yapıcıydı. Bugün genel olarak farklı formatlarda bir dizi toplantılar (yapılması) planlanıyor. Ukrayna için sürdürülebilir ve adil bir barışa ulaşmak amacıyla birlikte çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bir ABDli yetkili, İsviçre'nin resmi haber ajansı Keystone-SDAya yaptığı açıklamada, "Niyetimiz Ukraynalılar için mümkün olan en güçlü sonucu elde etmek." ifadelerini kullandı.

ABDli yetkili, görüşmelerin keşif niteliğinde olduğunu da vurguladı.

ABD adına Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Donald Trumpın Özel Temsilcisi Steve Witkoff liderliğindeki bir heyetin görüşmelere katılması bekleniyor.

İKİNCİ ETAP BAŞLAYACAK Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı "barış planının" ele alındığı ve ABD heyetiyle katıldıkları İsviçre'deki toplantının ilk etabının sona erdiğini ve ikinci etabının başlayacağını bildirdi. Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin, savaşın sona erdirilmesi için hazırladığı "barış planının" ele alındığı toplantıların İsviçre'nin Cenevre kentinde sürdüğünü belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile çekilen fotoğrafı da paylaşan Yermak, "ABD heyeti ile yapılan müzakerelerin ilk oturumu henüz sona erdi." ifadesini kullandı. ABD tarafıyla çok verimli bir toplantı yaptıklarını aktaran Yermak, "Çok iyi ilerleme kaydettik ve adil ve kalıcı bir barışa doğru ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna'nın, herkesten daha çok barış istediğini kaydeden Yermak, desteklerinden dolayı ABD'ye teşekkür etti. Yermak, "Bugün, yakında ikinci bir toplantı düzenlenecek ve Avrupalı ​​ortaklarımızın katılımıyla ortak öneriler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Nihai kararlar Başkanlarımız tarafından verilecek." ifadesini kullandı.

ABD: EN VERİMLİ GÖRÜŞMEYİ GERÇEKLEŞTİRDİK ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsviçre'deki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesiyle ilgili temaslarda, şimdiye kadarki "en verimli görüşmeyi" gerçekleştirdiklerini vurguladı. Rubio ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, İsviçre'nin Cenevre kentinde, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi amacıyla ABD yönetiminin gündeme getirdiği barış planı görüşmelerine ilişkin basına açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, görüşmelerin hala sürdüğünü belirterek, "Kişisel fikrime göre bu süreçte şimdiye kadarki muhtemelen en verimli ve anlamlı görüşmeyi gerçekleştirdik." dedi. Konuya dahil olan tarafların katkıları temelinde ellerindeki "ürün" üzerinde madde madde çalıştıklarını söyleyen Rubio, "Bence iyi bir ilerleme kaydettik. Ekiplerimiz, gittikleri odalarında bize sunulan öneriler üzerinde çalışıyor." diye konuştu. Marco Rubio, hem Ukrayna hem de ABD'nin "tatmin olacağı bir ürüne yaklaşmak için" bu önerilerde bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapacaklarını dile getirdi. Varılan sonucun, iki ülkenin devlet başkanları tarafından kabul edilmesinin gerekeceğini ve kaydedilen ilerlemeyi "olumlu" gördüğünü ifade eden Rubio, Rusya tarafının, denklemin diğer tarafında olduğunu belirtti.