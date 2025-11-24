Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm! Kırıkkale'de, akılalmaz bir olay yaşandı. At tutkunu olan 46 yaşındaki Emrah Kavlak, gezintiye çıktığı atıyla elektrik direğine çarptı. Ağır yaralanan Kavlak, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Giriş: 24.11.2025 - 07:21

