Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!

        Kırıkkale'de, akılalmaz bir olay yaşandı. At tutkunu olan 46 yaşındaki Emrah Kavlak, gezintiye çıktığı atıyla elektrik direğine çarptı. Ağır yaralanan Kavlak, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 07:21 Güncelleme: 24.11.2025 - 07:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kırıkkale'de olay, merkeze bağlı Karacali köyünde yaşandı. Emrah Kavlak (46) gezintiye çıktığı atıyla yol üzerindeki elektrik direğine çarptı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA ve İHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kavlak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kırıkkale
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'nin hazırladığı 'barış planı' Cenevre'de görüşülüyor
        ABD'nin hazırladığı 'barış planı' Cenevre'de görüşülüyor
        Fenerbahçe, Rize deplasmanında gümbür gümbür!
        Fenerbahçe, Rize deplasmanında gümbür gümbür!
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Trump: Ukrayna, ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadı
        Trump: Ukrayna, ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadı
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        "Hakkımı yediler"
        "Hakkımı yediler"
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!