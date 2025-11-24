Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
Kırıkkale'de, akılalmaz bir olay yaşandı. At tutkunu olan 46 yaşındaki Emrah Kavlak, gezintiye çıktığı atıyla elektrik direğine çarptı. Ağır yaralanan Kavlak, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Kırıkkale'de olay, merkeze bağlı Karacali köyünde yaşandı. Emrah Kavlak (46) gezintiye çıktığı atıyla yol üzerindeki elektrik direğine çarptı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA ve İHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kavlak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.