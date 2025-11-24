Galatasaray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
Süper Lig'de 3-2 kazandığı Gençlerbirliği maçında Lemina ve Singo'yu sakatlığa kurban veren Galatasaray'da kritik Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe karşılaşmaları öncesi kadro krizi yaşanıyor... Sarı-kırmızılılarda toplam 10 futbolcunun söz konusu maçlarda forma giymeme ihtimali teknik heyeti düşündürüyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise ve Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisi öncesi ciddi bir kadro kriziyle karşı karşıya...
Takımda toplam 10 oyuncunun çeşitli nedenlerle forma giyememe ihtimali teknik ekibi zor durumda bırakıyor.
Osimhen’in sol arka adalesinde tespit edilen ikinci derece zorlama ve kanama, Gençlerbirliği karşısında forma giyememesine neden oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kader maçlarından birine çıkacak olan sarı-kırmızılılarda Osimhen'in durumu yakından takip ediliyor.
Nijeryalı yıldıza yoğun bir tedavi programı uygulanıyor ve derbiye ilk 11'de başlatılması planlanıyor. USG maçı için durumu ise maç günü belli olacak.
Singo’nun ise adalesindeki tip 2C strain sebebiyle sahalara dönüşünün dört haftayı bulması bekleniyor.
Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan’ın süreli sakatlıkları, Lemina’nın Gençlerbirliği maçında oyundan çıkması tabloyu daha da ağırlaştırdı.
Bu nedenle Okan Buruk, sıkışan kadroyu yeniden şekillendirmek için yoğun mesai harcıyor.
Singo’nun yokluğunda USG maçında savunmanın sağında Sallai düşünülüyor.