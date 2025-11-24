Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...

        Süper Lig'de 3-2 kazandığı Gençlerbirliği maçında Lemina ve Singo'yu sakatlığa kurban veren Galatasaray'da kritik Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe karşılaşmaları öncesi kadro krizi yaşanıyor... Sarı-kırmızılılarda toplam 10 futbolcunun söz konusu maçlarda forma giymeme ihtimali teknik heyeti düşündürüyor.

        Giriş: 24.11.2025 - 11:58 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise ve Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisi öncesi ciddi bir kadro kriziyle karşı karşıya...

        2

        Takımda toplam 10 oyuncunun çeşitli nedenlerle forma giyememe ihtimali teknik ekibi zor durumda bırakıyor.

        3

        Osimhen’in sol arka adalesinde tespit edilen ikinci derece zorlama ve kanama, Gençlerbirliği karşısında forma giyememesine neden oldu.

        4

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kader maçlarından birine çıkacak olan sarı-kırmızılılarda Osimhen'in durumu yakından takip ediliyor.

        5

        Nijeryalı yıldıza yoğun bir tedavi programı uygulanıyor ve derbiye ilk 11'de başlatılması planlanıyor. USG maçı için durumu ise maç günü belli olacak.

        6

        Singo’nun ise adalesindeki tip 2C strain sebebiyle sahalara dönüşünün dört haftayı bulması bekleniyor.

        7

        Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan’ın süreli sakatlıkları, Lemina’nın Gençlerbirliği maçında oyundan çıkması tabloyu daha da ağırlaştırdı.

        8

        Bu nedenle Okan Buruk, sıkışan kadroyu yeniden şekillendirmek için yoğun mesai harcıyor.

        9

        Singo’nun yokluğunda USG maçında savunmanın sağında Sallai düşünülüyor.

        10

        Galatasaray bu iki kritik maçın kaderini belirleyeceği haftada hem sakatlıklarla hem de Avrupa listesinde yer almayan isimlerin eksikliğiyle büyük bir sınav verecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        Londra 'turist vergisi'ne hazırlanıyor
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Kazımcan Karataş asistle döndü!
        Kazımcan Karataş asistle döndü!
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        6 yılla yargılanacak
        6 yılla yargılanacak
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu