Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Kazımcan Karataş asistle döndü! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Kazımcan Karataş asistle döndü!

        Galatasaray'da Gençlerbirliği maçıyla birlikte sarı kırmızılı formasını 665 gün sonra sırtına geçiren Kazımcan Karataş, asist yaparak alkış da topladı...

        Giriş: 24.11.2025 - 10:51 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazımcan Karataş asistle döndü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray'da Kazımcan Karataş asistle döndü...

        Sarı kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup ederek milli ara dönüşü hata yapmadı.

        Sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle eksik bir kadrosu bulunan teknik direktör Okan Buruk, mecburi rotasyona gitti.

        665 gün sonra Galatasaray formasını yeniden sırtına geçiren Kazımcan Karataş, forma şansını iyi değerlendirdi. Maça ilk 11’de başlayan 22 yaşındaki futbolcu, 1 de asist yaptı.

        Mauro Icardi’nin golünün hazırlayıcısı olan Kazımcan, golden sonra duygu patlaması yaşarken yedek kulübesinden destek aldı.

        Sarı-kırmızılılar 1-1’i yakalarken golün ardından kulübenin neredeyse tamamı, 22 yaşındaki oyuncunun sevincine ortak oldu.

        Sezon başından bu yana ilave çalışmalar yapan Kazımcan’ın müsabaka öncesinde biraz gergin olduğu ama bunu tecrübeli futbolcuların da yardımıyla atlattığı öğrenildi.

        Galatasaray'a 2022'de Altay'dan transfer edilen 22 yaşındaki sol bek, Ankaragücü ve Orenburg'a kiralanmıştı...

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Tüfek ve kan izleri... Uçurumda şüpheli ölüm!
        Tüfek ve kan izleri... Uçurumda şüpheli ölüm!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        6 yılla yargılanacak
        6 yılla yargılanacak
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!