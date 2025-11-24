Galatasaray'da Kazımcan Karataş asistle döndü!
Galatasaray'da Gençlerbirliği maçıyla birlikte sarı kırmızılı formasını 665 gün sonra sırtına geçiren Kazımcan Karataş, asist yaparak alkış da topladı...
Galatasaray'da Kazımcan Karataş asistle döndü...
Sarı kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup ederek milli ara dönüşü hata yapmadı.
Sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle eksik bir kadrosu bulunan teknik direktör Okan Buruk, mecburi rotasyona gitti.
665 gün sonra Galatasaray formasını yeniden sırtına geçiren Kazımcan Karataş, forma şansını iyi değerlendirdi. Maça ilk 11’de başlayan 22 yaşındaki futbolcu, 1 de asist yaptı.
Mauro Icardi’nin golünün hazırlayıcısı olan Kazımcan, golden sonra duygu patlaması yaşarken yedek kulübesinden destek aldı.
Sarı-kırmızılılar 1-1’i yakalarken golün ardından kulübenin neredeyse tamamı, 22 yaşındaki oyuncunun sevincine ortak oldu.
Sezon başından bu yana ilave çalışmalar yapan Kazımcan’ın müsabaka öncesinde biraz gergin olduğu ama bunu tecrübeli futbolcuların da yardımıyla atlattığı öğrenildi.
Galatasaray'a 2022'de Altay'dan transfer edilen 22 yaşındaki sol bek, Ankaragücü ve Orenburg'a kiralanmıştı...