Galatasaray'da Kazımcan Karataş asistle döndü...

Sarı kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup ederek milli ara dönüşü hata yapmadı.

665 gün sonra Galatasaray formasını yeniden sırtına geçiren Kazımcan Karataş, forma şansını iyi değerlendirdi. Maça ilk 11’de başlayan 22 yaşındaki futbolcu, 1 de asist yaptı.

Sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle eksik bir kadrosu bulunan teknik direktör Okan Buruk, mecburi rotasyona gitti.

Sezon başından bu yana ilave çalışmalar yapan Kazımcan’ın müsabaka öncesinde biraz gergin olduğu ama bunu tecrübeli futbolcuların da yardımıyla atlattığı öğrenildi.

Galatasaray'a 2022'de Altay'dan transfer edilen 22 yaşındaki sol bek, Ankaragücü ve Orenburg'a kiralanmıştı...