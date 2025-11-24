Eski hakemler, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Çaykur Rizespor'un 2. golü öncesi el kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Hakemin de çalmaya önce niyeti yok ama sonra öyle bir beden diliyle düdüğü çalıyor. Elle oynama nasıl olmaza bir örnek. Kolların doğal konum da olduğu kesin.

Bahattin Duran: Bu pozisyonda bir ihlal yok. Hatalı karar. Hiçbir şekilde cezalandırılacak bir karar değil.

Bülent Yıldırım: Yanlış tespit. Gol olması hakem adına sıkıntılı oldu. Oyun devam etmeliydi. Hiçbir şekilde ihlal yok.