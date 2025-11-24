Antalya'da, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, önceki gün gece vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Mendirek mevkiinde kum hırsızlarına operasyon düzenledi.

KAMYONLARA EL KONULDU

İHA'daki habere göre bölgede kum yüklediği belirlenen iş makinelerine ve kamyonlara el konuldu. Jandarma ekiplerini fark ederek 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan kum yüklü kamyonlar kovalamacanın ardından yakalandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında Ulualan mevkiinde kum hırsızlığında kullanıldığı değerlendirilen 5 kamyon ve 3 kepçe otoparka çekildi.

REKLAM

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Seydi İ. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. İhbarlar ve talan edilen sahillerin ardından kum hırsızlarına karşı mücadele başlatan Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri; havadan drone, karadan resmi ve sivil devriyelerle kum hırsızlarının peşine düştü.

DOĞAL DENGEYİ BOZDULAR

Boğaz sahilinde yapılan drone çekimlerinde kum hırsızlarının sahili nasıl talan ettikleri, doğal dengeyi nasıl bozdukları, sahilin içler acısı hali en ince ayrıntısıyla gözler önüne serildi.