        Kamyon kamyon yüklediler... Plajı çaldılar | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kum hırsızlarının talan ettiği sahiller dronla görüntülendi. Adeta kum ocağına dönen sahillerdeki içler acısı görüntünün ardından jandarma karadan ve havadan hırsızlara karşı devriye görevine başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 08:32 Güncelleme: 24.11.2025 - 09:22
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Antalya'da, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, önceki gün gece vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Mendirek mevkiinde kum hırsızlarına operasyon düzenledi.

        KAMYONLARA EL KONULDU

        İHA'daki habere göre bölgede kum yüklediği belirlenen iş makinelerine ve kamyonlara el konuldu. Jandarma ekiplerini fark ederek 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan kum yüklü kamyonlar kovalamacanın ardından yakalandı.

        3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında Ulualan mevkiinde kum hırsızlığında kullanıldığı değerlendirilen 5 kamyon ve 3 kepçe otoparka çekildi.

        BİR KİŞİ TUTUKLANDI

        Şüphelilerden Seydi İ. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. İhbarlar ve talan edilen sahillerin ardından kum hırsızlarına karşı mücadele başlatan Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri; havadan drone, karadan resmi ve sivil devriyelerle kum hırsızlarının peşine düştü.

        DOĞAL DENGEYİ BOZDULAR

        Boğaz sahilinde yapılan drone çekimlerinde kum hırsızlarının sahili nasıl talan ettikleri, doğal dengeyi nasıl bozdukları, sahilin içler acısı hali en ince ayrıntısıyla gözler önüne serildi.

        BÖLGEYE FOTOKAPAN KURULACAK

        Manavgat ilçe Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, kum hırsızlığının yoğun olarak yapıldığı belirlenen Ulualan mevkii Boğaz sahilinde havadan drone ile denetimlerini sürdürürken, sahilden de sivil ve resmi ekipler devriye görevi yapıyor.

        Yetkililer, özellikle çamlık bölgede yerleştirilecek kapanlarla çamlığa giriş çıkışların gece-gündüz denetim altına alınacağını dile getirdiler. Kum alınan sahillerde drone ile yapılan çekimler, doğanın nasıl tahrip edildiğini, sahillerde oluşan çukurları, kısacası sahillerin içler acısı halini gözler önüne seriyor.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
