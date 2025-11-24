Sakarya'da kan donduran olay Serdivan ilçesi Selahiye Mahallesi'nde, ilçe belediyeye ait asfalt şantiyesinin üst kısmında bulunan ormanlık alanda meydana geldi.

ARACIN YANINDA TÜFEK VE KAN İZLERİ

İHA'daki habere göre 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, bölgede bir aracın yanında tüfek ve kan izleri bulunduğu, araç sahibine ise ulaşılamadığı bildirildi.

KAYIP OLARAK ARANIRKEN ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları neticesinde, kayıp olarak bildirilen Ümit Kiraz (30), yaklaşık 150 metrelik eğimli arazide hareketsiz halde bulundu.

ÜÇ AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

AFAD ekipleri, arazinin dik ve ulaşımı güç yapısı sebebiyle detaylı bir çalışma sonrasında Kiraz’ı sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde üç ay önce evlendiği öğrenilen Kiraz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.