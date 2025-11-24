Habertürk
        Tüfek ve kan izleri... Uçurumda şüpheli ölüm!

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ormanlık alanda aracının yanında tüfek ve kan izleri bulunan 30 yaşındaki Ümit Kiraz, 150 metrelik uçurumda ölü bulundu. Üç aylık evli olan Kiraz'ın ölümü şüpheli görülerek soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 09:26 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:12
        Sakarya'da kan donduran olay Serdivan ilçesi Selahiye Mahallesi'nde, ilçe belediyeye ait asfalt şantiyesinin üst kısmında bulunan ormanlık alanda meydana geldi.

        ARACIN YANINDA TÜFEK VE KAN İZLERİ

        İHA'daki habere göre 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, bölgede bir aracın yanında tüfek ve kan izleri bulunduğu, araç sahibine ise ulaşılamadığı bildirildi.

        KAYIP OLARAK ARANIRKEN ÖLÜ BULUNDU

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları neticesinde, kayıp olarak bildirilen Ümit Kiraz (30), yaklaşık 150 metrelik eğimli arazide hareketsiz halde bulundu.

        ÜÇ AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

        AFAD ekipleri, arazinin dik ve ulaşımı güç yapısı sebebiyle detaylı bir çalışma sonrasında Kiraz’ı sağlık ekiplerine teslim etti.

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde üç ay önce evlendiği öğrenilen Kiraz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #sakarya
        #Son dakika haberler
