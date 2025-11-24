Habertürk
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet | SON DAKİKA HABERİ

        İstanbul Kartal'da bir lisede arkadaşının attığı yumrukla hayatını kaybeden 16 yaşındaki İsmail Mert Küçükbaşar Bilecik'te toprağa verildi. Semra ve Cengiz Küçükbaşar çiftinin evlendikten 10 yıl sonra tedavi sonucu dünyaya gelen İsmail Mert evin tek oğluydu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 07:52 Güncelleme: 24.11.2025 - 09:18
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        İstanbul'da yürek yakan olay, 20 Kasım Perşembe günü Kartal'da bulunan bir lisede meydana geldi.

        Aynı sınıfta eğitim gören İsmail Mert Küçükbaşar (16) ve H.H.A. (16) arasında iddiaya göre önce şakalaşma yaşandı.

        DÜŞÜP BAŞINI ZEMİNE VURDU

        İHA'daki habere göre şakalaşmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.A., İsmail Mert Küçükbaşar’a yumruk attı. Aldığı darbe ile yere düşen öğrenci başını zemine vurdu ve baygınlık geçirdi. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

        YOĞUN BAKIMDA YAŞAMINI YİTİRDİ

        Yaralı öğrenci ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan İsmail Mert Küçükbaşar önceki gün gece hayatını kaybetti.

        YUMRUK ATAN TUTUKLANDI

        Olay sonrası gözaltına alınan H.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli öğrenci çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        BİLECİK'TE TOPRAĞA VERİLDİ

        Hayatını kaybeden 16 yaşındaki İsmail Mert Küçükbaşar, dün öğle namazına müteakip Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Merkez Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazın ardından Reşadiye mahalle mezarlığına defnedildi.

        10 YIL SONRA GELEN TEK EVLAT

        Ressam yazar Semra ve Cengiz Küçükbaşar çiftinin evlendikten 10 yıl sonra tedavi sonucu dünyaya gelen İsmail Mert evin tek oğluydu.

        "MERT, SAYGILI ÇOK İYİ BİRİYDİ"

        İsmail Mert Küçükbaşar’ın okuldan arkadaşı Egehan Yıldırım, Mert’in ölüm haberi alınca çok üzüldüklerini anlatarak, "Olay sonrası direkt ambulans geldi okulumuza. Mert çok saygılı çok iyi biriydi. Keşke Bilecik’e beraber gelseydik ama bu sebepten değil. Ben Mert’in 12 yıllık ana okuldan bu yana arkadaşıydım. Allah rahmet eylesin" dedi.

        Öte yandan, İsmail Mert Küçükbaşar’ın TEKNOFEST Robotik Sistemler dalında yarıştığı öğrenildi.

