        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!

        Şanlıurfa'da, makatına kompresörle hava basıldığı için hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin, cinayetin failiyle çalıştığı marangoz atölyesinde halay çektiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 14:08 Güncelleme: 24.11.2025 - 14:08
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa'da olay, 14 Kasım tarihinde Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre, 20 yaşlarındaki H.A., aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava bastı.

        BEŞ GÜN SONRA CAN VERDİ

        İHA'daki habere göre iç organları zarar gören çocuk, tedavi gördüğü hastanede beş gün sonra hayatını kaybetti.

        HALAY GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Yaşanan acı olayın ardından Muhammed Kendirci'nin çalıştığı marangoz atölyesinde, faili H.A., ile beraber halay çektiği ve eğlendiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

        KATİLİYLE GÜLE OYNAYA EĞLENMİŞ

        Görüntülerde Kendirci'nin, olayın faili olan H.A., ile marangoz atölyesinde el ele tutuşup halay çektikleri ve karşılıklı eğlendikleri görüldü.

        Kompresörlü vahşette aile konuştu!
        Kompresörlü vahşette aile konuştu!
        Hava kompresörüyle çocuğa işkence!
        Hava kompresörüyle çocuğa işkence!
        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
