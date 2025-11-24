Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!

Şanlıurfa'da olay, 14 Kasım tarihinde Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı. İddiaya göre, 20 yaşlarındaki H.A., aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin makatına kompresörle hava bastı.

BEŞ GÜN SONRA CAN VERDİ

İHA'daki habere göre iç organları zarar gören çocuk, tedavi gördüğü hastanede beş gün sonra hayatını kaybetti.

HALAY GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan acı olayın ardından Muhammed Kendirci'nin çalıştığı marangoz atölyesinde, faili H.A., ile beraber halay çektiği ve eğlendiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

KATİLİYLE GÜLE OYNAYA EĞLENMİŞ

Görüntülerde Kendirci'nin, olayın faili olan H.A., ile marangoz atölyesinde el ele tutuşup halay çektikleri ve karşılıklı eğlendikleri görüldü.