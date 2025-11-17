Habertürk
        Şanlıurfa haberleri: Hava kompresörüyle korkunç işkence | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Hava kompresörüyle çocuğa korkunç işkence!

        Şanlıurfa'da, bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki M.K.'ya kompresörle şiddet uygulayan kalfa Habip Aksoy, hakkında çıkan tutuklama kararı üzerine gözaltına alındı. Gaziantep'e kaçmak isterken yakalanan Aksoy, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 08:35 Güncelleme: 17.11.2025 - 08:39
        Hava kompresörüyle çocuğa korkunç işkence!
        Şanlıurfa'da olay, Bozova ilçesinde bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan M.K. (15), kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından henüz bilinmeyen nedenle önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi.

        ÇOCUK AĞIR YARALANDI

        DHA'daki habere göre ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Ağır yaralanarak yere yığılan M.K.’yı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        İÇ ORGANLARINDA HASAR OLUŞTU

        İlk müdahalesi Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’nde yapılan çocuk, daha sonra Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne, ardından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen Muhammed K., yoğun bakımda tedavi altına alındı.

        ÖNCE SERBEST KALDI SONRA TUTUKLANDI

        Olayın ardından gözaltına alınan Habip Aksoy, Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak şüphelinin serbest kalmasına sosyal medyada ve aile tarafından gösterilen tepkilerin ardından hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

        Gaziantep’e kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan Aksoy, yoğun güvenlik önlemleri altında sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

        İşkenceye maruz kalan M.K.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

