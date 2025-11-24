Habertürk
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!

        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!

        Süper Lig'de son olarak evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, öne geçtiği mücadelelerde bu sezon puan kaybetmeye devam ediyor... Siyah-beyazlılar, son 5 karşılaşmanın tamamında ilk golü atsa da bu süreçte 12 puandan oldu.

        Giriş: 24.11.2025 - 12:19 Güncelleme: 24.11.2025 - 12:19
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de aldığı sonuçlarla beklentilerin altında kalmaya devam ediyor.

        Siyah-beyazlılar, son olarak sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak kritik bir puan kaybı daha yaşadı.

        Beşiktaş’ın son haftalardaki en dikkat çekici sorunu ise öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü koruyamaması oldu.

        PUAN KAYBETTİĞİ SON 5 MAÇTA DA ÖNE GEÇTİ AMA...

        Siyah-beyazlılar, puan kaybettiği son 5 karşılaşmanın tamamında ilk golü atsa da bu süreçte 12 puandan oldu.

        Galatasaray derbisinde Beşiktaş 1-0 öne geçti ancak yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynayan rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

        Gençlerbirliği maçında ise siyah-beyazlılar 1-0 öne geçtiği müsabakayı 2-1 kaybetti.

        Kasımpaşa deplasmanında Beşiktaş 1-0 öne geçti, karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

        ZİRVENİN 11 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ

        Fenerbahçe derbisinde ise 2-0’lık üstünlüğüne rağmen skoru koruyamayan Beşiktaş sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

        Son olarak Samsunspor karşılaşmasında İkinci yarıda 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, üstünlüğünü koruyamayarak maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

        Beşiktaş böylece son 7 haftada puan kaybettiği 5 maçta da ilk golü atmasına rağmen kayıplarını engelleyemedi ve zirvenin de 11 puan gerisine düştü.

