Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de aldığı sonuçlarla beklentilerin altında kalmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, son olarak sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak kritik bir puan kaybı daha yaşadı.

Beşiktaş’ın son haftalardaki en dikkat çekici sorunu ise öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü koruyamaması oldu.

PUAN KAYBETTİĞİ SON 5 MAÇTA DA ÖNE GEÇTİ AMA... Siyah-beyazlılar, puan kaybettiği son 5 karşılaşmanın tamamında ilk golü atsa da bu süreçte 12 puandan oldu. Galatasaray derbisinde Beşiktaş 1-0 öne geçti ancak yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynayan rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Gençlerbirliği maçında ise siyah-beyazlılar 1-0 öne geçtiği müsabakayı 2-1 kaybetti. REKLAM Kasımpaşa deplasmanında Beşiktaş 1-0 öne geçti, karşılaşma 1-1 sonuçlandı.