Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
Süper Lig'de son olarak evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, öne geçtiği mücadelelerde bu sezon puan kaybetmeye devam ediyor... Siyah-beyazlılar, son 5 karşılaşmanın tamamında ilk golü atsa da bu süreçte 12 puandan oldu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de aldığı sonuçlarla beklentilerin altında kalmaya devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, son olarak sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak kritik bir puan kaybı daha yaşadı.
Beşiktaş’ın son haftalardaki en dikkat çekici sorunu ise öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü koruyamaması oldu.
PUAN KAYBETTİĞİ SON 5 MAÇTA DA ÖNE GEÇTİ AMA...
Galatasaray derbisinde Beşiktaş 1-0 öne geçti ancak yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynayan rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Gençlerbirliği maçında ise siyah-beyazlılar 1-0 öne geçtiği müsabakayı 2-1 kaybetti.
Kasımpaşa deplasmanında Beşiktaş 1-0 öne geçti, karşılaşma 1-1 sonuçlandı.
ZİRVENİN 11 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ
Fenerbahçe derbisinde ise 2-0’lık üstünlüğüne rağmen skoru koruyamayan Beşiktaş sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Son olarak Samsunspor karşılaşmasında İkinci yarıda 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, üstünlüğünü koruyamayarak maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş böylece son 7 haftada puan kaybettiği 5 maçta da ilk golü atmasına rağmen kayıplarını engelleyemedi ve zirvenin de 11 puan gerisine düştü.