Niğde'de olay, dün saat 18.00 sıralarında Hüyük köyünde meydana geldi. Arazi sahibi İ.B., ekili araziden hayvanları geçiren çoban Bayram Yurdagül (35) ile tartıştı.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

Tartışma kavgaya dönüşürken, arazi sahibi İ.B., yanında getirdiği tüfekle Yurdagül'e ateş etti.

35 yaşındaki çoban Bayram Yurdagül, hayata veda etti.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bayram Yurdagül, ambulansla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedaviye alınan Yurdagül, bu sabah hayatını kaybetti. Yurdagül'ün cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olayın ardından kaçan İ.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.