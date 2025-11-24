Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Niğde haberleri: Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!

        Niğde'de İ.B. isimli kişi, ekili arazisinden hayvanlarını geçiren 35 yaşındaki çoban Bayram Yurdagül'ü, yaşanan tartışmanın ardından tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan İ.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 10:52 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Niğde'de olay, dün saat 18.00 sıralarında Hüyük köyünde meydana geldi. Arazi sahibi İ.B., ekili araziden hayvanları geçiren çoban Bayram Yurdagül (35) ile tartıştı.

        AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

        Tartışma kavgaya dönüşürken, arazi sahibi İ.B., yanında getirdiği tüfekle Yurdagül'e ateş etti.

        35 yaşındaki çoban Bayram Yurdagül, hayata veda etti.
        35 yaşındaki çoban Bayram Yurdagül, hayata veda etti.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bayram Yurdagül, ambulansla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Burada tedaviye alınan Yurdagül, bu sabah hayatını kaybetti. Yurdagül'ün cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

        Olayın ardından kaçan İ.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Niğde
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        6 yılla yargılanacak
        6 yılla yargılanacak
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!