Özel sektörde ücret zammı yüzde 27’de kaldı

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını gelecek hafta yapması bekleniyor. Ancak, komisyonun yapısının değişip değişmeyeceği, değişecek ise nasıl değişeceği henüz netleşmedi. TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçen yıl asgari ücret görüşmelerinin sonunda yaptığı açıklamada, adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduklarını belirterek, “Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha TÜRK – İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız” dedi.

TÜRK –İŞ Başkanlar Kurulu 4 Kasım’da yaptığı toplantıda ise komisyona ilişkin tavrını belirledi. Halen komisyonda işçi, işveren ve hükümet 5’er üye ile temsil ediliyor. İşçi ve işveren temsilcileri arasında görüş birliği sağlanamazsa hükümet temsilcilerinin tavrı belirleyici oluyor. TÜRK – İŞ Başkanlar Kurulunda öne çıkan görüş, “Komisyon 15 değil 11 kişiden oluşsun. Komisyonda bir tarafta 5 işçi temsilcisi, karşısında da 5 kişi yer alsın. Bu 5 kişi hükümet ve işveren temsilcilerinden oluşabilir. Komisyonun başkanlığını da tarafsız bir kişi yapsın. Karar oy çokluğu ile alınsın” şeklinde oldu.

TÜRK – İŞ Genel Başkanı Atalay, söz konusu toplantının ardından yaptığı açıklamada ise komisyona katılmama kararlarının hala geçerli olduğunu vurguladı. Atalay, "Yönetmelik değişmezse biz aynı noktadayız. Biz katılmıyoruz ama asgari ücretlilerin problemini, sorunlarını her gün söylemeye devam ederiz. Bir an evvel yönetmelik değişirse gene Başkanlar Kurulunu toplarız. Kurulun alacağı karara göre hareket ederiz. O masada işçinin dediğinin olacağı bir tablo olursa adil bir tablo olur. Formül ne, adil bir yapı. Yani burada 5 kişi işveren var, 5 kişi biz varız, 5 kişi hükümet var. Komisyonda 5 kişi işveren, 5 kişi bizden olur. Bir de tarafsız birisi olur" dedi. YENİ ASGARİ ÜCRET NE OLACAK? Yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler bulunuyor. Brüt asgari ücret yüzde 20 zamla 31.206,60 TL, yüzde 25 zamla 32.506,88 TL, yüzde 30 zamla da 33.807,15 TL olacak. Net asgari ücret ise söz konusu zam oranlarına göre sırasıyla 26.525,60 TL, 27.630,84 TL veya 28.736,07 TL olacak. ÖZEL SEKTÖRDE ÜCRET ZAMMI ASGARİ ÜCRET ZAMMININ ALTINDA KALDI Gözler yeni yılda uygulanacak asgari ücrete çevrilmişken, 2025 yılında yapılan asgari ücret zammının özel sektördeki ortalama ücret zamlarına nasıl yansıdığını merak ettik. Karşılaştırmayı özel sektörle sınırlı tutmamızın sebebi bu yıl kamu işçilerinin toplu iş sözleşmelerinin yenilenmiş olması nedeniyle kamu işçileri açısından sağlıklı karşılaştırma yapma imkânının bulunmamasıdır.

Asgari ücrete 2025 yılında yüzde 25 oranında zam yapıldı. Brüt asgari ücret 20.002,50 TL'den 26.005,50 TL'ye yükseltildi. Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen prime esas kazançlara baktığımızda özel sektörde 2024 Aralık ayında 37.523 TL olan ortalama brüt ücretlerin bu yılın şubat ayında 44.247 TL'ye çıktığı görülüyor. Aralık ayına göre şubat ayındaki artış yüzde 18 oldu. Ağustos ayında ise özel sektördeki ortalama ücretler yüzde 8 oranında artışla 47.677 TL oldu. Ağustos ayı itibarıyla geçen yılın aralık ayına göre artış ise yüzde 27'de kaldı. Özel sektördeki ortalama ücret zamları asgari ücret zammının 3 puan altında gerçekleşti. ÜCRET ZAMMINDA 2024'TEKİ İVME KORUNAMADI Asgari ücret 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 49,11 oranında artmış ve bu yıl olduğu gibi temmuz ayında ara zam yapılmamıştı. Buna karşılık ağustos ayı itibarıyla 2024 yılında kamu ve özel sektördeki ortalama ücretler 2023 aralık ayına göre yüzde 58,18 oranında artmıştı. Ortalama ücretlerdeki zam oranı asgari ücret zammının 9 puan üzerine çıktı.