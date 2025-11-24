Alman otomobil markası Opel, sportif ruha sahip modellerini yeniden yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Geçmişte, yüksek performanslı modellerine GS, GSI ve OPC gibi isimler veren Opel, yeni dönemde ise sportif model ailesini GSE ismiyle ve 'elektrikli' olarak kullanıcılar ile buluşturacak.

Bu kapsamda, markanın B-SUV modeli Mokka'nın elektrikli versiyonu, yapılan özel bir çalışma ile ilk GSE modeli oldu.

İlk kez Eylül ayındaki Münih Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan Mokka GSE'yi, geçtiğimiz günlerde İspanya'nın başkenti Madrid'in ünlü Jarama pistinde test ettik.

Rüsselsheim'da Opel Motorsport tarafından geliştirilen Mokka GSE, 281 beygir güç ve 345 Nm tork üretiyor. Aracın menzili 336 km olarak açıklanırken, 0'dan 100 km/s hızlanması ise 5.9 saniye sürüyor. 10 mm alçaltılmış şasi ile üretilen Mokka GSE'de, direksiyon sistemi ve frenler özel olarak geliştirilmiş durumda.

REKLAM

İspanya'daki etkinlikte konuşma fırsatı bulduğumuz Opel yetkilileri, Mokka haricinde diğer Opel modellerinin de GSE versiyonları üzerinde çalıştıklarını vurguladı. Edindiğimiz bilgiye göre, GSE, Opel'in yeni bir ürün gamı haline gelecek.

Öte yandan, elektrikli GSE ürün gamının ilk aracı olan Mokka GSE'nin Şubat ayında Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor. Otomobilin satış hedefi ise bin 500 adet olarak belirlenmiş durumda. '5 YILLIK REKOR SERİSİNDE 3'ÜNCÜ YILA GELDİK' Madrid'deki lansmanda bir araya geldiğimiz Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç da, markanın geleceğine ve otomotiv pazarındaki güncel gelişmelere dair önemli mesajlar verdi. Bu yıl pazarda rekor kırılmasının artık kaçınılmaz hale geldiğini vurgulayan Yantaç, önümüzdeki yıllar için de umutlu konuştu. Yantaç, "2026'da Türkiye’deki rekor serisi devam edebilir, önümüzdeki yıl pazarın küçülmesini beklemiyoruz. 2024'ün başında 5 yıl üst üste satış rekoru kırılabileceği tahminini paylaşmıştım. 5 yıllık rekor serisi 2025'te 3'üncü yılına geldi" dedi. Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç, Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulundu Otomotiv sektörünün Türkiye için önemli bir sektör olduğuna değinen Yantaç, "Yatırım alabilecek şu an en önde gelen sektörlerden biri otomotiv sektörü. Türkiye'yi yeni yatırımlar için cazibe merkezi olarak tutabilmek için pazarı büyük tutmak gerekiyor. 2026’da enflasyon ve faiz oranlarının düşmesini bekliyoruz, bunlar olursa maliyetler düşer ve yeni yatırımların gelmesi kolaylaşır" görüşünü paylaştı.

REKLAM 'KASIM'DA 125 BİN, ARALIK'TA 150 BİN ARAÇ SATILIR' Türkiye'de Ekim ayında 116 bin adetlik otomobil ve hafif ticari araç satışı ile tüm zamanların rekoru kırılmıştı. Kasım ayında satışlardaki temponun daha da artabileceğini kaydeden Yiğit Yantaç, "Biz bu ay pazarda 125 bin adet civarı satış bekliyoruz. Showroom trafiği artıyor. Son hafta filoların da alımları pazar büyüklüğünü belirler. Aralık ayında ise 150 bin adetlik bir pazar büyüklüğü öngörüyoruz" dedi. Türkiye'de bu yıl 175 bin adet elektrikli aracın satılmasını beklediklerini de aktaran Yantaç, "Toplam pazarın yüzde 17'si elektrikli otomobil olacak gibi görünüyor. 2021 yılında elektrikli araç pazarının satış adedi 2 bin ile başlamıştı. Gelinen noktada geçtiğimiz 4 yılda satılan elektrikli araç sayısının son 1 yılda gerçekleştiği görülüyor" değerlendirmesinde bulundu. EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ PAZAR TÜRKİYE Bu yıl Opel olarak binek ve ticari toplamda 70 bin araç satarak rekor kırmak istediklerini de aktaran Yantaç, "Binek otomobil satışlarımızın 45 bin adet olmasını bekliyoruz. Bunun yüzde 20'si, yani 9 bin adedi ise elektrikli olacak" dedi.

REKLAM Ticari araçların Tofaş fabrikasında üretilmeye başlanmasının satışlara olumlu yansıdığını da kaydeden Yantaç, K9 modellerin de yerli olacak olmasının ticari araç satışlarını artıracağına değindi. Öte yandan, Yiğit Yantaç'ın verdiği bilgiye göre, Opel’in İngiltere ve Almanya’dan sonra en büyük pazarı Türkiye. Bunun önümüzdeki yıllarda da böyle kalmaya devam edeceğini belirten Yantaç, "Marka pazar payı olarak ise en yüksek oran Türkiye’de elde ediliyor, bu bizim için ayrıca değerli" ifadelerini kullandı. 'PLUG-IN HİBRİT İÇİN 2026'YI BEKLİYORUZ' Alman markanın 2026'daki bir başka yeniliği ise 4x4 çekiş sistemine sahip elektrikli Grandland olacak. Grandland'in şarj edilebilir (plug-in) hibrit versiyonu getirmek için ise marka yıl başını bekliyor. Plug-in hibrit Grandland ile ilgili olarak, yeni regülasyonları işaret eden Yiğit Yantaç, "Regülasyon değişince plug-in Grandland için yeniden oturup düşüneceğiz. Bu otomobili şimdiden kısıtlı sayıda getirip sonrasında hiç getirememektense, biz beklemeyi tercih ediyoruz" dedi. REKLAM Yantaç'ın bahsini ettiği regülasyonlar, sadece Opel'i değil, aslında tüm markaları ilgilendiriyor.

Öyle ki, Avrupa’da 1 Ocak 2026 itibarıyla tescil edilecek tüm otomobillerin Euro 6e-bis (EB) emisyon standardına sahip olma zorunluluğu geliyor. 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek yeni emisyon standartları, şarj edilebilir hibrit araçların (plug-in hibrit) emisyon değerlerini de yükseltiyor. Peki bu durum Opel dahil Türkiye'de satış yapan markaları neden ilgilendiriyor? DÜŞÜK ÖTV İÇİN '25 GRAM' ŞARTI Hatırlanacak olursa, Temmuz 2024'te bataryası dışarından şarj edilebilen ve aynı zamanda içten yanmalı motora sahip plug-in hibrit otomobillerin ÖTV oranları yüzde 30, yüzde 60 ve yüzde 70 olarak yeniden belirlenmişti. Bu düzenleme öncesi Türkiye'de satılan plug-in hibrit otomobillere en düşük yüzde 80 oranında ÖTV uygulanması, Temmuz 2024'teki değişikliğin aslında 'dolaylı' bir teşvik görevi görmesine yol açtı. REKLAM Bu düzenlemeden bir yıl sonra, Temmuz 2025'te ise plug-in hibrit araçların elektrikli araçlara benzer şekilde ÖTV oranları 15'er puan artırıldı. Böylece daha önce yüzde 30, yüzde 60 ve yüzde 70 olarak uygulanan ÖTV oranları, yüzde 45, yüzde 75 ve yüzde 85 olarak yeniden belirlendi. Plug-in hibritlerin düşük ÖTV dilimlerine girmesi için kilometre başına karbondioksit emisyonunun 25 gramın altında, elektrikli menzil değerinin ise 70 ve üzerinde kilometreye sahip olması gerekiyor.