Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü, 6 yıl hapisle yargılanacak

        Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü, 6 yıl hapisle yargılanacak

        Ünlü oyuncu Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü Berkay O., hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 09:16 Güncelleme: 24.11.2025 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 yılla yargılanacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        31 Ekim'de ünlü oyuncu Engin Çağlar, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçerken motosiklet çarpması sonucu hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Berkay O.'ya 6 yıl hapis istemiyle dava açtı. Berkay O., verdiği ifadede kazada bir kastı olmadığını söyledi. Berkay O., savcılıktaki ifadesinde, seyir halinde ilerlediği sırada ilk etapta Engin Çağlar'ı görmediğini, kendisini fark ettiğinde manevra yapmak isterken kaçamayıp çarptığını söyledi. İfadesinde, herhangi bir kastı olmadığını dile getiren Berkay O., sanatçının ölümünden ötürü üzgün olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede bilirkişi raporunda sürücünün tali kusurlu olduğu aktarıldı. Dava açılması için şüpheli hakkında yeterli delilin bulunduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Berkay O., hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 6 yıl hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkeme, önümüzdeki günlerde görülecek.

        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti Haberi Görüntüle
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Engin Çağlar
        #motosiklet
        #Şişli
        #Kaza
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        Domenico Tedesco: Aklım o maçta
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Çin'den Japonya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Çin'den Japonya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Hakkımı yediler"
        "Hakkımı yediler"
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!