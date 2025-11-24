Engin Çağlar'a çarpan motosiklet sürücüsü, 6 yıl hapisle yargılanacak

31 Ekim'de ünlü oyuncu Engin Çağlar, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçerken motosiklet çarpması sonucu hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Berkay O.'ya 6 yıl hapis istemiyle dava açtı. Berkay O., verdiği ifadede kazada bir kastı olmadığını söyledi. Berkay O., savcılıktaki ifadesinde, seyir halinde ilerlediği sırada ilk etapta Engin Çağlar'ı görmediğini, kendisini fark ettiğinde manevra yapmak isterken kaçamayıp çarptığını söyledi. İfadesinde, herhangi bir kastı olmadığını dile getiren Berkay O., sanatçının ölümünden ötürü üzgün olduğunu ifade etti.

REKLAM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede bilirkişi raporunda sürücünün tali kusurlu olduğu aktarıldı. Dava açılması için şüpheli hakkında yeterli delilin bulunduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Berkay O., hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 6 yıl hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkeme, önümüzdeki günlerde görülecek.