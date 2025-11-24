Pirinç ve su deyip geçmeyin! Türkiye'nin dört bir yanından birbirinden lezzetli pilav çeşitleri!

Türkiye’nin coğrafi çeşitliliği, pilavın her yörede farklı bir biçime bürünmesine zemin hazırlıyor. Aynı temel teknikten yola çıkılsa bile kullanılan baharatlar, et türleri, sebzeler ve bölgeye özgü ürünler tarifleri birbirinden tamamen ayırıyor.

ANADOLU’NUN SEREMONİ YEMEĞİ: PERDE PİLAVI

Siirt mutfağının en karakteristik yemeklerinden perde pilavı, düğün ve özel günlerin vazgeçilmez geleneği. Badem, kuşüzümü, tavuk ve iç pilav karışımı; tereyağıyla yağlanmış hamurun içine doldurulup fırında mühürleniyor. Ortaya hem görsel hem de aromatik açıdan bütüncül bir lezzet çıkıyor.

REKLAM

GÜNEYDOĞU’NUN DUMANLI LEZZETİ: FIRİK PİLAVI

Gaziantep ve çevresinde yaygın olan firik pilavı, tütsülenmiş buğdayla hazırlanıyor. Kendine özgü is kokusu ve hafif diri dokusu sayesinde sıradan pilavlardan hemen ayrılıyor. Çoğu zaman et yemeklerinin yanında sunulan firik, yörede günlük tüketimden özel davetlere kadar geniş bir kullanım alanına sahip.

KARADENİZ MUTFAĞINDA MISIRIN İZİ

Karadeniz’de pirinç her zaman ana ürün değildir; bölgenin nemli ikliminde yetişen mısır, pilavın da temel malzemesine dönüşür. Mısır yarmasıyla hazırlanan pilavlar, tereyağının sıcak aromasıyla birleştiğinde sade fakat doyurucu bir karakter kazanır.