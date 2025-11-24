Habertürk
Habertürk
        Pirinç ve su deyip geçmeyin! Türkiye'nin dört bir yanından birbirinden lezzetli pilav çeşitleri!

        Pirinç ve su deyip geçmeyin! Türkiye'nin dört bir yanından birbirinden lezzetli pilav çeşitleri!

        Türkiye'nin dört bir yanında pilav, yalnızca sofraların tamamlayıcısı değil; yörenin kültürel hafızasını taşıyan bir lezzet kimliği olarak kabul ediliyor. Her bölge, kendi iklimi ve malzeme çeşitliliğiyle pilavı bambaşka bir yorumla yeniden tanımlıyor. Geleneksel tekniklerin modern mutfaklara taşındığı bugünlerde, yerel pilav tarifleri yeniden popülerleşmeye başladı. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 08:00 Güncelleme: 24.11.2025 - 08:00
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Türkiye’nin coğrafi çeşitliliği, pilavın her yörede farklı bir biçime bürünmesine zemin hazırlıyor. Aynı temel teknikten yola çıkılsa bile kullanılan baharatlar, et türleri, sebzeler ve bölgeye özgü ürünler tarifleri birbirinden tamamen ayırıyor.

        ANADOLU’NUN SEREMONİ YEMEĞİ: PERDE PİLAVI

        Siirt mutfağının en karakteristik yemeklerinden perde pilavı, düğün ve özel günlerin vazgeçilmez geleneği. Badem, kuşüzümü, tavuk ve iç pilav karışımı; tereyağıyla yağlanmış hamurun içine doldurulup fırında mühürleniyor. Ortaya hem görsel hem de aromatik açıdan bütüncül bir lezzet çıkıyor.

        GÜNEYDOĞU’NUN DUMANLI LEZZETİ: FIRİK PİLAVI

        Gaziantep ve çevresinde yaygın olan firik pilavı, tütsülenmiş buğdayla hazırlanıyor. Kendine özgü is kokusu ve hafif diri dokusu sayesinde sıradan pilavlardan hemen ayrılıyor. Çoğu zaman et yemeklerinin yanında sunulan firik, yörede günlük tüketimden özel davetlere kadar geniş bir kullanım alanına sahip.

        KARADENİZ MUTFAĞINDA MISIRIN İZİ

        Karadeniz’de pirinç her zaman ana ürün değildir; bölgenin nemli ikliminde yetişen mısır, pilavın da temel malzemesine dönüşür. Mısır yarmasıyla hazırlanan pilavlar, tereyağının sıcak aromasıyla birleştiğinde sade fakat doyurucu bir karakter kazanır.

        DOĞU ANADOLU’DA OT AROMASI: ÇAŞIR PİLAVI

        Erzurum ve çevresine özgü çaşır otu, pilava kendine has ekşimsi bir aroma verir. Bahar aylarında toplanan bu bitki kurutularak da kullanılır. Çaşır pilavı, hafiflik arayanlar için zengin ama ferah bir alternatif sunar.

        EGE VE TRAKYA’DA TARLADAN TABAĞA

        Ege’nin sebze ağırlıklı yemek geleneği pilava da yansır. Kimi yörelerde enginarlı, kimi yerlerde mantarlı pilavlar tercih edilir. Trakya’da ise orman mantarının güçlü kokusu ön plana çıkar; pilav daha topraksı ve derin bir tat profiline bürünür.

        Fotoğraf kaynak: ShutterStock

