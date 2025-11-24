Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Brezilya lideri Lula da Silva, gözaltına alınan Bolsonaro'nun cezasını çekeceğini söyledi | Dış Haberler

        Brezilya lideri Lula da Silva, gözaltına alınan Bolsonaro'nun cezasını çekeceğini söyledi

        Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, gözaltına alınan eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cezasını çekeceğini söyledi ve "Herkes onun ne yaptığını zaten biliyor" dedi. ABD Başkanı Trump da Bolsonaro'nun gözaltına alınmasına, "Bu çok kötü bir durum" diyerek tepki göstermişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 07:35 Güncelleme: 24.11.2025 - 07:35
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun cezasını çekmek üzere polis tarafından gözaltına alınmasına ilişkin, "Yargının belirlediği cezayı çekecek ve herkes onun ne yaptığını zaten biliyor." ifadesini kullandı.

        Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'taki G20 Liderler Zirvesi sırasında basına açıklamalarda bulunan Lula da Silva, Bolsonaro'nun polis tarafından gözaltına alınmasını değerlendirdi.

        Lula da Silva, "Yargının belirlediği cezayı çekecek ve herkes onun ne yaptığını zaten biliyor. Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmalar, suçlamalar üzerine müzakereler ve bir yargılanma süreci vardı. Başka bir deyişle, yargı kararını verdi ve karar kesinleşti. Bu nedenle ekleyecek başka bir yorumum yok." diye konuştu.

        TRUMP'A TEPKİ GÖSTERDİ

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Jair Bolsonaro'nun cezasını çekmek üzere polis tarafından gözaltına alınmasına, "Bu çok kötü bir durum." diyerek tepki göstermesine değinen Lula da Silva, şunları söyledi:

        "Bolsonaro, masumiyet karinesinden yararlanma hakkına sahipti. Bunun mevcut konuyla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Trump’ın, bizim egemen bir ülke olduğumuzu ve yargısal kararların bağımsız şekilde alındığını bilmesi gerekiyor. Burada verilen karar geçerlidir. Yargının aldığı karara ilişkin yorum yapmak istemiyorum."

        EV HAPSİNDEYKEN GÖZALTINA ALINDI

        Yerel medyaya göre, 2019–2023 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Bolsonaro, yaklaşık 12 metrekarelik özel bir odada tutulacak. Odada, bir yatak, özel banyo, pencere, televizyon, klima ve küçük bir buzdolabı bulunuyor.

        Brezilya'da federal polis, darbe girişimi nedeniyle 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve halihazırda ev hapsinde bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'yu, cezasını çekmeye başlamasına günler kala gözaltına almıştı.

        Öte yandan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD’nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliği ve Washington’ın Venezuela ile artan gerginliği nedeniyle, olası bir çatışmanın önlenmesi için konuyu ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini belirtti.

