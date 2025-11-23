Çin'den Japonya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Orta Asya ülkeleri Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'a yaptığı ziyaretlerin ardından gündeme ilişkin değerlendirme yaptı.

Japon Başbakan Takaiçi'nin iki ülke arasındaki diplomatik gerilime yol açan sözlerine değinen Vang, "Japonya'nın mevcut lideri kamu önünde Tayvan sorununa askeri müdahaleye teşebbüs edecekleri yönünde yanlış işaretini verdi, söylememesi gereken şeyleri söyledi, dokunulmaması gereken kırmızı çizgiyi aştı. Çin buna kararlıkla karşılık vermeli." ifadelerini kullandı.

Vang, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın "mağlup devleti" olarak, savaş sonrasında Kahire Deklarasyonu, Potsdam Deklarasyonu ve Japonya'nın Teslim Anlaşması gibi Tayvan'ın Çin'e iadesini güvenceye alan uluslararası anlaşmalara uyması gerektiğine işaret ederek, "Japonya, saldırgan geçmişiyle, Tayvan'ı işgali ve sömürgeleştirmesiyle ve askeri yayılmacılığın yol açtığı savaş suçlarıyla yüzleşmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Vang şunları kaydetti:

"Japonya'yı hataları üzerinde düşünmeye ve dik kafalılık yapmadan onları en kısa sürede düzeltmeye çağırıyoruz. Eğer Japonya yanlış yolda ısrar eder bu tutumunu sürdürürse adaleti savunan tüm ülkeler ve halklar, Japon askeri yayılmacılığının yeniden ortaya çıkmasını önlemek üzere tarihsel suçlarını ve sorumluluklarını yeniden sorgulama hakkına sahiptir."

TAKAİÇİ'NİN TAYVAN'A İLİŞKİN SÖZLERİ Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı. Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japon Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti. Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti. ÇİN'İN TEPKİSİ Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti. Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat uyarısı, Çin Eğitim Bakanlığı da eğitim uyarısı yayımlamıştı. Çin, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmaya başlanmasının ardından Japonya'dan ithal deniz ürünlerine getirdiği yasağı da yeniden uygulamaya koymuştu.